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【One World:Together at Home】群星演唱籌近10億　曾質疑Lady Gaga名嘴向天后致歉

娛樂 13:56 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

群星慈善演唱會《One World: Together At Home》為世衛籌得約1.28億美元（近10億港元），支援各地醫護對抗疫情。

由樂壇天后Lady GaGa與世界衛生組織（WHO）、Global Citizen組織合作的8小時群星馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》，已在香港時間4月19號凌晨起全球網上直播。

直播完畢後，Global Citizen在twitter宣佈此史無前例的活動已為世衛籌得約1.28億美元（近10億港元），支援各地醫護對抗疫情。

Lady Gaga有份策劃的8小時群星馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》，參與的歌手及名人眾多，由殿堂級的滾石樂隊(The Rolling Stones) 、前披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney) 以至天后Celine Dion、新人王Billie Eilish以及香港兩大歌神張學友、陳奕迅等均有在家獻唱，為世界各地的醫護及病者打氣。

【One World:Together at Home】Lady Gaga灑淚答謝全球醫護　陳奕迅張學友歌神獻聲致敬

Taylor Swift在《One World: Together At Home》首度獻唱原為支持母親抗癌的一曲《Soon You'll Get Better》，是節目中感人歌曲之一。（影片截圖）

Lady Gaga宣揚仁愛

首6小時表演在網上各大平台直播，最後2小時則是電視直播部份，並突破地由美國三大晚間清談節目名嘴JimmyFallon、Jimmy Kimmel及Stephen Colbert主持。

雖然Lady Gaga強調今次不是一項籌款活動，只是希望藉著這大型活動為大眾帶來久違了的歡笑，宣揚仁愛，不過相信許多大型企業及善心人也被音樂人及名人的呼籲打動。

【齊心抗疫】古天樂發起網上抗疫騷 　演藝人協會4.25群星為港人打氣

Lady Gaga男友Michael Polansky落力支持Gaga策劃《One World: Together At Home》。（取自Lady Gaga IG）

英國名嘴道歉

Global Citizen事後在twitter宣佈，此活動已為世衛旗下針對新型冠狀病毒肺炎的的Solidarity Response Fund籌得約1.28億美元（近10億港元）。這基金款項將用作為世界各地醫護人員購買裝備，對抗疫情。Lady Gaga就在twitter回應表示：「我真誠慶幸能參與這個項目。」

《One World: Together At Home》的成功，更令早前曾質疑Lady Gaga作為表演藝人去世衛出席會議有何作用的英國名嘴Piers Morgan發twitter向這位天后致歉。

【One World:Together at Home】電視直播由Lady GaGa打頭陣　唱《Smile》：微笑面對生活

英名嘴Piers Morgan曾質疑Lady Gaga參與世衛會議沒有作用，日前在社交平台發文致歉。

Piers Morgan發twitter承認該個宣揚留家抗疫的全球音樂活動，不但能為世界各地的人帶來娛樂，還成功籌得巨額金錢支援醫護拯救生命。這是一個完美的例子，讓大眾知道在今次危機中，巨星可以怎樣適當地發揮其影響力。

他恭喜Lady Gaga之餘，也因為早前在社交平台曾對她作出質疑道歉。

Andrea Bocelli、Celine Dion合唱的《The Prayer》今次加入Lady Gaga及John Legend獻聲，還有朗郎鋼琴伴奏，成為《One World: Together At Home》的壓軸表演。（影片截圖）

若各位之前錯過了《One World: Together At Home》馬拉松音樂會，可按此在網上平台觀看。

撰文：TOPick柴犬出動

陳奕迅 張學友 歌手 演唱會 新冠肺炎疫情 娛樂人物職業 演唱會 疫情 世界衞生組織

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