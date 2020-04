【One World:Together at Home】群星演唱籌近10億　曾質疑Lady Gaga名嘴向天后致歉

▲ 群星慈善演唱會《One World: Together At Home》為世衛籌得約1.28億美元(近10億港元),支援各地醫護對抗疫情。

由樂壇天后Lady GaGa與世界衛生組織(WHO)、Global Citizen組織合作的8小時群星馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》,已在香港時間4月19號凌晨起全球網上直播。

直播完畢後,Global Citizen在twitter宣佈此史無前例的活動已為世衛籌得約1.28億美元(近10億港元),支援各地醫護對抗疫情。

Lady Gaga有份策劃的8小時群星馬拉松慈善騷《One World: Together At Home》,參與的歌手及名人眾多,由殿堂級的滾石樂隊(The Rolling Stones) 、前披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney) 以至天后Celine Dion、新人王Billie Eilish以及香港兩大歌神張學友、陳奕迅等均有在家獻唱,為世界各地的醫護及病者打氣。

▲ Taylor Swift在《One World: Together At Home》首度獻唱原為支持母親抗癌的一曲《Soon You'll Get Better》,是節目中感人歌曲之一。(影片截圖)

Lady Gaga宣揚仁愛

首6小時表演在網上各大平台直播,最後2小時則是電視直播部份,並突破地由美國三大晚間清談節目名嘴JimmyFallon、Jimmy Kimmel及Stephen Colbert主持。

雖然Lady Gaga強調今次不是一項籌款活動,只是希望藉著這大型活動為大眾帶來久違了的歡笑,宣揚仁愛,不過相信許多大型企業及善心人也被音樂人及名人的呼籲打動。

▲ Lady Gaga男友Michael Polansky落力支持Gaga策劃《One World: Together At Home》。(取自Lady Gaga IG)

英國名嘴道歉

Global Citizen事後在twitter宣佈,此活動已為世衛旗下針對新型冠狀病毒肺炎的的Solidarity Response Fund籌得約1.28億美元(近10億港元)。這基金款項將用作為世界各地醫護人員購買裝備,對抗疫情。Lady Gaga就在twitter回應表示:「我真誠慶幸能參與這個項目。」

《One World: Together At Home》的成功,更令早前曾質疑Lady Gaga作為表演藝人去世衛出席會議有何作用的英國名嘴Piers Morgan發twitter向這位天后致歉。

▲ 英名嘴Piers Morgan曾質疑Lady Gaga參與世衛會議沒有作用,日前在社交平台發文致歉。

Piers Morgan發twitter承認該個宣揚留家抗疫的全球音樂活動,不但能為世界各地的人帶來娛樂,還成功籌得巨額金錢支援醫護拯救生命。這是一個完美的例子,讓大眾知道在今次危機中,巨星可以怎樣適當地發揮其影響力。

他恭喜Lady Gaga之餘,也因為早前在社交平台曾對她作出質疑道歉。

▲ Andrea Bocelli、Celine Dion合唱的《The Prayer》今次加入Lady Gaga及John Legend獻聲,還有朗郎鋼琴伴奏,成為《One World: Together At Home》的壓軸表演。(影片截圖)

若各位之前錯過了《One World: Together At Home》馬拉松音樂會,可按此在網上平台觀看。

撰文:TOPick柴犬出動