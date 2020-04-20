  • 28°C
香港時間 : 2020420日 (一) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【母乳媽媽】李蘊餵哺母乳期間被怪手襲撃　引媽媽共鳴化身母乳專家

娛樂 12:00 2020/04/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

李蘊化身母乳專家。

女子組合Cream前成員李蘊，在2015年與拍拖三年多的圈外男友羅章冠結婚，婚後李蘊誕下一女一子，不時在個人社交媒體分享幸福人妻的生活。近日，李蘊分享餵母乳時的搞笑影片，有新手媽媽留言詢問李蘊餵母乳的常見問題，李蘊以「過來人」身份解答。

李蘊仍有少女的感覺。（取自李蘊IG）

【新手媽媽】梁靖琪上載哺母乳時照片　Toby餵哺母乳好處多：加深母子關係

分享餵母乳常見問題

李蘊在instagram分享在餵母乳期間，在衣服裏的囝囝突然伸手，而李蘊亦配合囝囝表情交戲，母子間默契十足，李蘊形容：「這個人有點奇怪。」，並標籤
「怪手」、「怪胸」、「怪人」和「母乳媽媽」。

李蘊仍親餵仔仔。（取自李蘊IG）

影片一出，藝人周家蔚留言表示自己有相同的衣服，有新手媽媽亦留言請教李蘊，有網友留言：「乳腺塞左有硬塊可以點做？」，李蘊亦親自回覆：「暖敷後食/bump清之後凍敷。」

Coffee餵母乳被吸到流血　林芊妤：當媽媽實在有血有汗【有片】

婚後生活多姿多彩

12歲以兒童組合Cream出道的李蘊，在組合成員各散東西後專注在個人發展，更在會考期間接拍電視劇《四葉草3：盛裝舞步愛作戰》。2015年，李蘊與圈外男友結婚後便淡出娛樂圈，專注家庭。

李蘊女兒遺傳媽媽的大眼晴。（取自李蘊IG）

在孩子出生後，李蘊的生活重心都投放在一對仔女身上，不時分享孩子的生活趣事，歌手出身的李蘊更會上載唱歌影片，勾起大家的集體回憶。近來受到新冠肺炎疫情影響，李蘊更分享一些簡易食譜，在家自娛。

李蘊會在家運動。（取自李蘊IG）

生了兩胎的李蘊keep fit有道，不時分享在家做運動的心得，完全看不出是兩孩之母。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 周家蔚 新冠肺炎疫情 電視 肺炎 新冠肺炎 媒體 組合 Keep Fit 結婚

最高瀏覽

【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
12:27 2020/04/19
【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
【生仔要考牌】日落大風一家三口清水灣游泳　父母不斷浸BB落水凍到無反應【附BB學游水貼士】
17:47 2020/04/19
【生仔要考牌】日落大風一家三口清水灣游泳　父母不斷浸BB落水凍到無反應【附BB學游水貼士】
【口罩供應】BFE+PFE>98%曾獲消委會推介　惠康突發開賣Protector口罩每盒30個售99元
13:48 2020/04/19
【口罩供應】BFE+PFE>98%曾獲消委會推介　惠康突發開賣Protector口罩每盒30個售99元