【母乳媽媽】李蘊餵哺母乳期間被怪手襲撃　引媽媽共鳴化身母乳專家

▲ 李蘊化身母乳專家。

女子組合Cream前成員李蘊，在2015年與拍拖三年多的圈外男友羅章冠結婚，婚後李蘊誕下一女一子，不時在個人社交媒體分享幸福人妻的生活。近日，李蘊分享餵母乳時的搞笑影片，有新手媽媽留言詢問李蘊餵母乳的常見問題，李蘊以「過來人」身份解答。

▲ 李蘊仍有少女的感覺。（取自李蘊IG）

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分享餵母乳常見問題

李蘊在instagram分享在餵母乳期間，在衣服裏的囝囝突然伸手，而李蘊亦配合囝囝表情交戲，母子間默契十足，李蘊形容：「這個人有點奇怪。」，並標籤

「怪手」、「怪胸」、「怪人」和「母乳媽媽」。

▲ 李蘊仍親餵仔仔。（取自李蘊IG）

影片一出，藝人周家蔚留言表示自己有相同的衣服，有新手媽媽亦留言請教李蘊，有網友留言：「乳腺塞左有硬塊可以點做？」，李蘊亦親自回覆：「暖敷後食/bump清之後凍敷。」

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婚後生活多姿多彩

12歲以兒童組合Cream出道的李蘊，在組合成員各散東西後專注在個人發展，更在會考期間接拍電視劇《四葉草3：盛裝舞步愛作戰》。2015年，李蘊與圈外男友結婚後便淡出娛樂圈，專注家庭。

▲ 李蘊女兒遺傳媽媽的大眼晴。（取自李蘊IG）

在孩子出生後，李蘊的生活重心都投放在一對仔女身上，不時分享孩子的生活趣事，歌手出身的李蘊更會上載唱歌影片，勾起大家的集體回憶。近來受到新冠肺炎疫情影響，李蘊更分享一些簡易食譜，在家自娛。

▲ 李蘊會在家運動。（取自李蘊IG）

生了兩胎的李蘊keep fit有道，不時分享在家做運動的心得，完全看不出是兩孩之母。

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