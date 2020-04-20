【丈夫出軌】準夫婦上節目曬恩愛搵新婚屋　前妻踢爆偷食惡行：擔心兒子受打擊

▲ 準夫婦上節目搵新婚屋，被前妻踢爆二人趁其懷孕時出軌。

夫妻本應共同追求一份真誠的愛情，婚姻中出軌是不道德的行為，更為對方帶來極大傷害。南韓一名男子近日就被揭早年拋妻棄子，最近更與小三以準夫婦的身份上電視節目曬恩愛搵樓，引來大量網民關注和不滿。

南韓綜藝節目《幫我找房子吧》（구해줘! 홈즈）是由藝人替委託的市民，在全國各地尋找適合的住所。近日節目播出的預告中，有一對準夫婦表示希望找到理想的新婚房子。

前夫趁懷孕出軌

然而，南韓一個討論區卻出現一篇＜情婦要出演綜藝節目了＞的帖文，發帖者自稱是一名單親媽媽，正獨力撫養4歲兒子，亦是節目預告中準新郎的前妻。

她表示，在2017年懷孕時，前夫背著她與一名年輕女子出軌。她曾與小三攤牌，然而小三表示，明知她即將臨盆，仍要繼續這段不倫關係。當她生產時，丈夫沒有陪伴在旁，之後亦沒有照顧家庭。

▲ MBC決定刪去這對情侶出演節目的片段。（影片截圖）

擔心兒子受傷

不倫關係被揭破，雙方在2018年決定離婚，發帖者向丈夫和情婦提控，法院去年底判情婦有導致家庭破裂的責任，需作出賠償。她又指，自己因不想兒子對父親留下壞印象，故一直以來只提前夫的好事，

很擔心兒子看到爸爸在電視的樣子會受到打擊，希望不要播這一集。

雖然目前帖文已經刪去，但事件在南韓網絡瘋傳，不少網民批評上這對情侶不知廉恥，甚至要求政府恢復2015年廢除的通姦罪。由於事件引來不少爭議，MBC電視台已刪去涉事情侶的相關片段。

責任編輯：王明芳