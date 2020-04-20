【過勞死】疫情訂單急增3小時送70戶訂單　韓國快遞員行樓梯上門送貨猝死

▲ 韓國速遞員凌晨送貨時，於樓梯間猝死。

新冠肺炎疫情持續，不少人都因減少外出，而轉為網購。網購訂單急升的情況下，速遞員的工作量暴增，韓國有速遞員就因為訂單太多，而在送貨中途於樓梯間猝死。

綜合外媒報道，40多歲的韓國Coupang金姓速遞員今年2月才入職，但在參加培訓後正式送貨的第13日，即3月12日凌晨2點左右，於京畿道安山市的住宅樓梯間被同事發現暈倒，立即送往醫院，但最終死亡。經鑑定，確認他因過勞猝死。

據悉，當時該速遞員於公司的管理系統中被發現送貨流程突然停止一段時間，直至另一名在附近派件的同事查明，才發現金某在樓梯間暈倒，而涉事住宅並沒有升降機。

其同事表示，由於訂單急增，金某1小時需要送20戶，而晚間送貨時，更要在3小時內送70戶，

他入職不久，如此高的送貨量和時間壓力，新員工很難在短時間內適應。

對此Coupang公司表示，新冠肺炎疫情爆發後，今年3月份的配送量大幅增長，比去年8月增加22%。公司雖遵守國家規定的法定工作時間，但由於訂單量太大，甚至無法保障員工休息時間，有時甚至忙到連食一餐飯的時間也不夠。」

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韓國民主勞動總工會針對此事舉辦記者會，要求Coupang公司停止凌晨配送，以保障員工休息權益，並對非正式員工進行正規化管理，改善勞動環境。

Coupang為韓國綫上購物平台，被稱為「韓國亞馬遜」。創辦人Bom Kim認為，電商成功的關鍵在於貨品的配送時間。現時公司可在24小時內配送貨物，Kim指出，未來的配送速度會超越Amazon Prime。顧客只要在前一晚12點前下訂單，明日早上7點就能夠收到貨品。

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責任編輯：羅嘉欣