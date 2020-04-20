【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播

▲ 三家庭同一餐廳相隔1米用膳共9人先後中招，研究指出，冷氣機氣流加速飛沫傳播。

新冠肺炎疫情持續，早前曾有內地傳媒報道，廣州市3個互不相識的家庭，在同一日到同一間餐廳用餐，由於當日彼此坐在同一排靠窗相鄰的飯桌，當中9人相繼被確診新冠肺炎。近日，廣州市疾病預防控制中心發表了針對此案例的研究，指飛沫在冷氣機氣流的「助攻」下，加速傳播。

美國疾病防治中心（CDC）出版的醫學雜誌《Emerging Infectious Diseases》本月初刊登了一篇由廣州市疾病預防控制中心撰寫的研究，指，有一家五口家庭（A家庭）1月23日從武漢抵達廣州，翌日到當地一家餐廳吃飯，另有2個家庭（B家庭、C家庭）分別坐在相鄰的餐桌。

該餐廳是一幢5層高的大樓，沒有窗戶，3樓用餐區約有1560平方呎，每個樓層都有冷氣，沒有窗戶，每張桌子之間的距離約為1米，三家人在餐廳逗留了大約1小時。

當晚，A家庭一名成員出現發燒、咳嗽等病徵入院，截至2月5日，3個家庭共有9人（A家庭4人、B家庭3人、C家庭2人）相繼染疫。

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研究調查其餘2家人發病前的行蹤，發現他們唯一已知接觸傳染源是A家庭的第一個發病患者。研究人員推測，B家庭和C家庭的成員有可能是直接被A家庭的患者傳染，亦有可能是有成員在用餐時染病後，再傳染給其他家人。

研究指，B家庭和C家庭的感染途徑最有可能的是飛沫傳播，飛沫雖只可以在空氣移動不到1米，但在冷氣機的強勁氣流「助攻」下，將病毒吹到其餘兩家人。

當日在同一餐廳用餐的其他73名顧客與8名員工，經過14天隔離後，則沒有出現任何病徵，檢測結果亦呈陰性。

專家表示，人們若身處空氣流通的空間，每一立方米的病毒比例會較低，感染風險亦較低。但在密閉的環境，空氣中每立方米的病毒比例較高，加上進食時的接觸，感染風險就會增加。

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責任編輯：羅嘉欣

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