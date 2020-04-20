【4月20日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月20日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周一（20日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

雅虎香港派5,000個日本獨立包裝口罩

雅虎香港今日（20日）下午3時派發5,000個日本口罩，名額共1,000人，每個會員帳戶只可換領1份，每份有5個獨立包裝日本呼吸快適口罩 (PFE、BFE、VFE: 99%) (女性/中童適用)。大家可下載手機應用程式 YAHOO APP 換領。

YAHOO APP：http://bit.ly/3cpFeo5

一田eShop開售口罩套裝

一田百貨早前在Facebook 宣布，由4月21日至4月24日分別在eShop發售口罩抗疫套裝。

詳情：【口罩供應】一田eShop售理的及韓國口罩套裝 4個步驟買KF94及中小童口罩

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心開售嬰幼兒布口罩

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心今日上午10時半接受登記嬰幼兒布口罩。布口罩尺寸分為中童(大：13cm X 18cm) /幼兒(中：11cm X 15cm) /嬰兒(小：10cm X 14cm)，每名幼兒可取一個布口罩，有需要人士可致電登記。

登記日期及時間：4月20日至4月22日上午10時半至下午4時（下午1至2時不接受登記）

定價：自由奉獻

登記電話：2664 0828

先施百貨開售口罩

先施百貨今日（20日）開售M+PLUS醫用口罩（50片）+Wetty酒精搓手液一支，售價：$238／套。

中午12時開售：

中環德輔道中189號李寶樁大廈 (上環站E3出口)

下午5時開售：

油塘大本型一樓(油塘站A1出口)

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責任編輯：王芷瑩