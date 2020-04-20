【玩具王】夾公仔神手爸爸儲一屋玩具變兒子禮物庫　媽媽大呻︰影響我晾衫位置

▲ 台灣有一名媽媽分享丈夫夾公仔成癮，全屋放滿他的戰利品，也成為了兒子的禮物庫。

不少人閒時都愛夾公仔，只要掌握竅門分分鐘成為夾公仔神手。台灣有一名媽媽分享丈夫夾公仔成癮，全屋放滿他的戰利品，也成為了兒子的禮物庫，只要生日、成績好直接在家揀玩具當禮物就好了。不過，媽媽抱怨丈夫「愛夾要有個限度好嗎！」更影響她晾衫位置。

兒子生日成績好自己去揀

該名陳姓媽媽於Facebook群組「爆怨公社」發帖文，表示丈夫愛夾公仔已經失控︰

每次小六兒子考試成績不錯就自己去樓上挑吧，每次小兒子生日或兒童節又是自己去樓上找吧。

她不禁大呻愛夾要有個限度，她稱家中4樓已經放滿丈夫夾公仔的戰利品，而兒子每次揀禮物都要看半小時，亦埋怨丈夫「你嚴重影響我要曬衣服的路線了」。

從她分享的照片可見，整個房間的玩具已堆到接近天花板，但架上的玩具都擺放得整齊有序，分門別類。當中有不少玩具重複有多盒，目測有同款玩具多達15盒左右，看起來就像是玩具店的貨倉。照片中看來是小兒子，似乎在專心揀玩具。

【毒男老公】妻陪高達迷丈夫逛秋葉原腳痛黑面 新婚夫婦日本度蜜月現婚姻危機

媽媽︰我家不是玩具批發

不過，媽媽hashtag指「我家不是玩具批發」、「全是夾來的」，更笑言「沒有買賣沒有傷害哦」。

帖文至今已有3.2萬人讚好，逾3千個留言。網民看過帖文後都紛紛表示讚嘆，認為孩子有這樣的爸爸真好，可以預先存放小朋友玩具。有網民說「爸爸是孩子王」，又好奇到底爸爸花了多少錢去夾公仔，也有網民建議爸爸︰

你可以整理一下打包拿去賣給收玩具的，或是自己租個台給別人夾……

要不要專職做Toutube教人怎麼夾。

更多爸爸與孩子的故事，即睇︰

【溫馨父女】19歲年輕爸爸帶BB出席畢業禮 18年後女兒同校畢業拍照重現當年

柬埔寨赤腳窮學生的幸福 暖心爸爸通宵DIY手織溫暖牌尼龍書包

【暖心爸爸】俄羅斯型爸DIY像真度高巨型玩具車 為兒子送上美好童年回憶

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰駱秀玲