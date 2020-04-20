【新冠肺炎】何栢良：本港防疫工作在中港台間做得最差　防疫措施必須要延長

▲ 何栢良認為本港的防疫措施必須要延長。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港大感染及傳染病中心總監何栢良今（20日）在電台節目指針對限聚令等防疫措施將於星期四（23日）屆滿，他認為有關措施一定要延長，直至本港連續28日無出現新的確診個案為止，

現在就好像帶着降落傘在半空未落地，如果不延長（相關防疫措施）就等於在半空除下扣，讓他墜落。

他又提到不要以為本港防疫工作做得好，因為本港已經歷過沙士，故不應該與沒有經歷過沙士的歐美地方比較，又指中港台間做得最差是香港。因內地也經歷過沙士，以人口比例來計算，本港的確診人數依然是北京和上海等大城市的5倍，在大灣區11個城市中，本港的防疫成效亦是排最尾。他又指各地亦有不同嚴的防疫措施，例如強制性戴口罩或罰款等等，故認為本港的防疫措施必須要延長。

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記者：郭家穎