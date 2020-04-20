【寂寞是幫兇】ViuTV節目訪獨居長者心聲　七旬婆婆老伴離世憂無法獨活

▲ 獨居長者吳婆婆於《寂寞是幫兇》抒發感受。

ViuTV節目《寂寞是幫兇》日前首播，首集講述獨居長者問題，節目除了將真人真事故事改編拍成短劇外，也會上門採訪及了解獨居老人。77歲的吳美麗婆婆接受《寂寞是幫兇》訪問時，談及不能與已離世的丈夫一起去旅行時不禁落淚，並自言獨居後很孤單、很寂寞。

《寂寞是幫兇》第一集以「下流老人」上集為題，於日本及香港兩地取景拍攝，編劇草草（郭爾君飾）透過救世軍介紹認識了獨居於新蘇屋邨的吳美麗婆婆。

【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合 文女為一件事答應出山助棠哥打天下

▲ 郭爾君飾演的編劇草草上門採訪吳美麗婆婆。（《寂寞是幫兇》截圖）

吳婆婆的丈夫於2009年離世，並坦言：「獨居會感到很寂寞。自從先生有病後，我的心臟也不好，心律不正常，所以我很怕半夜有事時不知怎麼辦。」

沒有親人相伴，吳婆婆需要獨自面對各種問題，「生病的時候最擔心，想飲一口水都沒有人能幫你。有時頭暈時不想起床，只能自己一人在煎熬。有次以為自己是腳痛，後來發現是筋膜炎，有後時間需要使用拐杖。」

▲ 吳婆婆很掛住已離世的丈夫。（《寂寞是幫兇》截圖）

吳婆婆：過得一日得一日

曾經有人恭賀吳婆婆能搬進新蘇屋邨居住，惟她其實很擔心，「我在這邊完全沒有朋友和親戚，如果家中的雪櫃有食物，我便可以不外出。自從獨居後真的很孤單、很寂寞。」

吳婆婆經常想念她已離世的丈夫，「我先生在世的時候，我們都拚命工作，他很勤力，我也很勤力。我們沒有兒女，卻沒想到最後的日子無法靠退休金過生活。」

▲ 獨居的吳婆婆坦言很孤單、寂寞。（《寂寞是幫兇》截圖）

獨居伯伯疫情下失業斷糧 從荃灣徒步行到油麻地拎免費飯盒

如今，吳婆婆只能看着舊合照憶起往事，「他答應待我退休後，帶我到處去玩，但沒有這樣的機會，他走得早。」吳婆婆的丈夫曾經病過2次，「我可以服侍他到最後，已經覺得很滿意。」

吳婆婆又謂：「人生如此，如果不好好照顧他，他便走得不安樂。有時晚上不能入睡，又或是到了他生日和節日時也會想起他。」她感慨：「一輩子不知道會活到何時，活得一天算一天。」

獨居長者除了面對生活上的問題，心靈上的慰藉同樣重要，節目由此帶出希望人們多關心身邊的長者。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF