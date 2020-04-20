【買餸自己煮】名人飯堂大廚教三絲炒公仔麵 一個秘訣保證炒麵不黐鑊【有片】
休閒 16:14 2020/04/20
疫情仍持續，香港人經常一日三餐都在家煮餸，餐餐煮三餸一湯，都幾花時間，不如間中煮個簡便的炒麵也不錯。有名人中菜館之稱的龍圖閣高級總廚盧志聰，就教大家煮三絲炒公仔麵，材料變化多端之餘，適合不同人的口味，加上煮法簡單，新手都可以做得到。
餐廳總廚盧志聰說，炒公仔麵時較易黐鑊，故最好用猛火及快速炒，便可避免。
另外，如果想惹味一點，可把肉絲醃味，簡單以糖、鹽、生粉、豉油醃便可以。
盧師傅話其實炒公仔麵的配料十分百搭，可以用他提議的肉絲、紅腸及叉燒以外，還可用蝦、牛肉等，可配合自己的口味。
|材料：(2人分量)
|公仔麵
|2個
|豬肉(切絲)
|2両
|叉燒（切絲）
|2両
|紅腸（切絲）
|3-4片
|韭黃
|2両
|洋蔥
|2両
|紅椒
|2両
|生抽
|2茶匙
|老抽
|1.5 茶匙
步驟
1. 把公仔麵用水淥約3分鐘，瀝乾水，撈起備用。
2. 把肉絲、叉燒、紅腸的三絲用滾水淥熟，備用。
3. 下油，先炒紅椒、洋葱、韭黃，再下三絲炒，然後放公仔麵。
4. 加入生抽及老抽炒勻，完成。
記者：招美寶
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