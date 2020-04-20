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【買餸自己煮】名人飯堂大廚教三絲炒公仔麵　一個秘訣保證炒麵不黐鑊【有片】

休閒 16:14 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

有名人中菜館之稱的龍圖閣高級總廚盧志聰，就教大家煮三絲炒公仔麵，材料變化多端之餘，即使新手也零失敗。

疫情仍持續，香港人經常一日三餐都在家煮餸，餐餐煮三餸一湯，都幾花時間，不如間中煮個簡便的炒麵也不錯。有名人中菜館之稱的龍圖閣高級總廚盧志聰，就教大家煮三絲炒公仔麵，材料變化多端之餘，適合不同人的口味，加上煮法簡單，新手都可以做得到。

餐廳總廚盧志聰說，炒公仔麵時較易黐鑊，故最好用猛火及快速炒，便可避免。

另外，如果想惹味一點，可把肉絲醃味，簡單以糖、鹽、生粉、豉油醃便可以。

龍圖閣高級總廚盧志聰(黃建輝攝)

盧師傅話其實炒公仔麵的配料十分百搭，可以用他提議的肉絲、紅腸及叉燒以外，還可用蝦、牛肉等，可配合自己的口味。

材料：(2人分量)  
公仔麵 2個
豬肉(切絲) 2両
叉燒（切絲） 2両
紅腸（切絲） 3-4片
韭黃 2両
洋蔥 2両
紅椒 2両
生抽 2茶匙
老抽 1.5 茶匙

步驟

1. 把公仔麵用水淥約3分鐘，瀝乾水，撈起備用。

2. 把肉絲、叉燒、紅腸的三絲用滾水淥熟，備用。

三絲即紅腸、肉絲及叉燒。(招美寶攝)

3. 下油，先炒紅椒、洋葱、韭黃，再下三絲炒，然後放公仔麵。

落公仔麵，必需快炒。(招美寶攝)

4. 加入生抽及老抽炒勻，完成。

記者：招美寶

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