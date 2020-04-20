【防疫神器】BBC直撃創意爸繼發明嬰兒安全艙　為愛兒改造太空人服全面隔離抗疫

▲ 中國有名爸爸為保護兒子，改裝了嬰兒外出安全艙及防疫太空衫。

在新冠肺炎疫情下，戴口罩是防護的措施之一，可是BB不宜戴口罩，易有窒息的危機，而幼兒戴口罩或會亂摸。中國有名愛創作的爸爸，為了保護兒子，改裝了嬰兒外出安全艙，兒子長大開始學走路，爸爸改裝了另一件防疫神器——隔離太空服。

據《BBC中文網》報道，30歲的曹俊傑（譯音）擔心兒子感染新冠肺炎病毒，愛發明的他受電玩遊戲啟發，利用貓咪外出透明背囊，改裝成小型行動隔離太空艙，適合嬰兒時期的兒子使用。BB不宜戴口罩，否則有窒息的危機，故此曹爸爸花了一個多月設計出「嬰兒艙」去防疫。

▲ 在疫情下曹爸爸與太太帶BB外出，將BB放在改造的嬰兒包內。（影片截圖）

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BB專用外出隔離背嚢

曹爸爸為愛兒設計的「嬰兒艙」加裝了空氣淨化系統，另加了特殊式手套入口，爸媽不用打開透明袋，可透過伸手入內去觸摸兒子，觸摸兒子時會有防護布料隔著，在內的BB待在完全隔離的環境內。父母非常滿意此設計，帶兒子外出時使用了數次，感到安全及方便，從影片見BB舒適地出「嬰兒艙」睡覺。

兒子日漸長大，開始學行四圍爬爬走，《BBC》繼續追訪曹俊傑，創意無限的他，大約1個月後又發明兒童行動正壓防護衣，外表猶如太空服。曹爸爸指「太空服」為幼兒設計，因為幼兒戴口罩難免用手觸摸口罩，之後摸眼耳口鼻隨時沾上細菌病毒，所以設計出「太空服」希望提供全面隔離。

▲ 曹爸爸再次發揮創意，為兒子設計防疫太空服。（影片截圖）

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幼兒專用防疫太空服

隔離太空服是曹爸爸在網上花了約2,000人民幣（約2,190港元）購買充氣式兒童太空服，改裝而成。太空衣輕薄，不太阻礙小孩行動，兒子可穿上它在公園四圍玩。

曹爸爸分享設計，在充氣太空服外加裝瀘盒，用了3片醫用口罩變成濾網，此外，亦加了空氣監測儀檢測衣服內的空氣。BBC表示未能證實曹爸爸的設計是否有效對抗病毒。可是，足以見曹俊傑是貼心、愛錫兒子的好爸爸。

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責任編輯︰王明芳