【新冠肺炎】醫管局承認未及時將確診者送院有甩漏　若疫症更大或要設立類似武漢方艙醫院

▲ 醫管局傳染病中心總監曾德賢承認，未必能及時將確診病人送院，在流程上有少許「甩漏」，醫管局會檢討如何改善。（資料圖片）

本港新冠肺炎病例至今錄千宗個案，早前有患者確診多日仍未獲送院，醫管局傳染病中心總監曾德賢在一個電台訪問時承認，在流程上有少許「甩漏」，例如未必能及時將確診病人送院，醫管局會檢討如何改善。

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曾德賢又指，現時香港公立醫院的資源，包括負壓病床數目，足夠應付中型疫情爆發，但若面對更大疫症，則可能要動用其他社區資源，包括設立類似武漢的方艙醫院，處理輕症病人。

他強調，與其他地方包括歐洲一些地區相比，香港有1,000多張負壓病床已算是較多，但由於3月中從外地回港人士數目大增，並陸續有人確診，當時的入院數字頗為驚人，負壓病床需求大增，病人留院時間又長，對病床需求及深切治療部，都造成大壓力。

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本港目前有約30名病人獲處方新藥瑞德西韋，身兼醫管局臨床傳染病治療專責小組主席的曾德賢說，當中有17名在瑪嘉烈醫院留醫的病人有試用，發現新藥的退燒能力較強，超過一半試藥的病人試用後兩日內退燒，病毒量亦有降低，但降低速度沒有想像中快。

至於副作用方面，曾德賢指，部分病人接受藥物注射後，血管會發炎，肝酵素亦會上升，但情況不嚴重，暫時亦未見到有嚴重副作用。

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責任編輯：陳子謙