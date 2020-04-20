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【亡夫遺物】搭地鐵遺失亡夫特別版八達通　港媽發帖求助：只想要翻張卡

親子 12:19 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

搭地鐵遺失亡夫特別版八達通，港媽發帖求助望有心人歸還。

有港媽近日乘搭地鐵期間，遺失亡夫的「渣古」特別版八達通，在網上發帖向街坊求助，表示「唔介意用左入面百幾蚊，我只想要番張卡」，希望有好心人拾回並交歸還亡夫遺物。

該名港媽昨日（19日）於Facebook群組「將軍澳主場」發文指，丈夫於上月離世，她昨日乘搭港鐵於鑽石山站上車，經調景嶺轉車到將軍澳，時間約為下午3時15分至4時15分，途中遺失了亡夫的八達通。

從她發佈的照片可見，八達通的圖案為動畫《機動戰士》的「紅色渣古」，經翻查網上資料，應該是2016年推出的珍藏版八達通。另外，八達通沒有卡套，四隻角有少少損爛。

事主表示已向港鐵報失，但希望如有有心人拾獲，能夠私訊她。

我唔介意用咗入面百幾蚊，我只想要番張卡。

帖文發佈後隨即引起網民關注並幫忙「推文」，希望事主能盡快尋回亡夫遺物，並留言安慰： 「希望在明天，一定會找到 」、「希望你老公在天之靈得到安慰」。

【愛兒遺物】港爸乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙　連登巴打不眠不休助尋失物惜無功而還

責任編輯：王俊賢

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