韓庚新戲《我們永不言棄》網絡率先上映　熱血拳擊題材助推廣正能量

▲ 韓庚新片《我們永不言棄》「愛奇藝」優先網絡點映。

韓庚主演新片《我們永不言棄》，早前因應對內地戲影暫時停開，故延期上映，近日電影公司率先開創網上預映潮流，選定年度重頭戲《我們永不言棄》，4月20日於「愛奇藝」作優先網絡點映。

在戲中飾演前度拳王的韓庚，當知道這部讓他飽受皮肉之痛折磨的新片，能優先在網上點映時，也十分興奮。

他說：「很高興這部戲可以在線上與觀眾朋友們提前見面，拍這部真的是有血有汗也有淚，不過生命就像一場拳擊，你能做的就是一次次站起來，舉起雙手，去保護你最在乎的一切！」

為了讓韓庚所演的拳王角色更有說服力，導演周顯揚已事先聲明拳擊場面全程「打真軍」，沒有替身之餘更要求埋身肉搏時真打「真中拳」，所以韓庚特別進行將近四個月的地獄式特訓，以配合導演打造的逆襲拳王形像，也還原了最真實的拳擊世界和扣人心弦的激烈比賽過程。

▲ 韓庚特別進行將近四個月的地獄式特訓。

《我們永不言棄》韓庚與片中患上癌症的女兒一段戲也是感人至深，而他為了激勵女兒戰勝病魔，立志重新開始地獄式訓練，發誓要重奪拳王寶座，言傳身教永不放棄之精神。

韓庚形容自己被這段父女情深深感動，他說：「我也被這個親情故事打動了，他們父女之間互相治癒、共同努力的奮鬥情感，在這萬眾一心『共同戰疫』的艱難時刻，更能讓大眾產生真摯的情感共鳴。」而片中男主角與女兒之間的深情互動，面對命運不服輸的心路歷程，也確實足以賺人熱淚。

▲ 韓庚形容自己被戲中感情深深感動。

曾主演《末代皇帝》、《建國大業》的鄔君梅在電影中飾演韓庚的富貴岳母方勝男，一直反對女兒與拳王韓庚交往；而在商場上戰無不勝的她，唯獨對外孫女卻盡顯慈祥一面，也在她人生遭遇危機之際，給予她最切實暖心的幫助。

「黑哥」姜皓文飾演一個澳門有頭有臉人物，本著義字當頭，在拳王韓庚陷入低潮時挺身而出大力扶持。

《我們永不言棄》2020年4月20日在愛奇藝網絡點映。

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