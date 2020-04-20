【新冠肺炎】涉違禁令續營業　3名樓上酒吧負責人被控准保釋5月再訊

▲ 案件在九龍城法院提堂。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，政府早前宣布自4月3日傍晚起，全港酒吧等主要供應酒類的處所需關閉14天。警方早前巡查尖沙咀一帶時，發現兩間樓上酒吧涉違規營業，兩酒吧負責人被控沒有遵從食衞局局長的指示罪，案件今（20日）於九龍城法院提堂時，各被告暫毋須答辯，案件押後至下月再訊。

首宗案件的兩名被告為酒吧Virgo的負責人，首被告林鉑泓（41歲）及次被告吳騰（49歲），分別被控1項餐飲業務負責人沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第6 (1)條發出的指示罪。

▲ Virgo酒吧負責人林鉑泓。（楊泳渝攝）

▲ Barbe酒吧負責人梁立仁（楊泳渝攝）

控罪指，兩人於2020年4月10日，在尖沙咀金馬倫道華懋金馬倫中心3樓Virgo酒吧內，作為上址餐飲業務負責人，無合理辯解而沒有遵從食衞局局長根據法例第599章附屬法例F第6 (1)條發出的、就有關業務而適用的指示，即主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的處所，該處所必須關閉。

另一宗案件的被告為尖沙咀金馬倫道金疊商業中心酒吧Barbe的負責人梁立仁（42歲），他亦被控於4月11日涉干犯同1項控罪。

案件今提堂，兩案被告均申請押後答辯獲批，兩案分別押後至5月25日及18日再訊，3名被告各准以5,000元保釋候訊，期間不得離港。

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記者：楊詠渝