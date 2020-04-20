【愛得太遲】月入3.5萬堅持租住凶宅　的士司機爸爸活在恐怖下的催淚往事

▲ 日本一名的士司機爸爸月入3.5萬卻堅持住入凶宅，只因一事令他遺憾終生。

選擇租住房屋時，凶宅是令多數人敬而遠之的單位，但日本有一名的士司機月入3.5萬港元，但他堅持租住凶宅，原來背後有著催淚的過去。

日本東京電視台製作的深夜綜藝節目《跟你回家可以嗎？》（家、ついて行ってイイですか？）訪問到53歲的獨居男子高野一德。他是一名的士司機，因夜班的收入較高，所以他多數選擇晚上開工，他為自己定下目標，每天收入至少要4萬日元（約2,800港元），每月收入約50萬日元（3.5萬港幣）。

高野一德獨居在鄰近東京的埼玉縣川口元鄉附近，家中有一廳一房，一入門口就看見通往二樓的樓梯上擺滿一雙雙各式各樣的鞋子，「一回家看見迎接我的鞋子，好幸福。」而他所居住的房子在5年前建成，更在2017年翻新，家中大部分設備都新簇簇的，但月租只是5.5萬日元（約4,000元港幣），價錢非常低廉。

為節省開支 住入凶宅

攝影組細問之下才知道，原來房子是凶宅，之前的租客在樓梯口上吊自殺身亡令房子無人問津，而高野認為房子全新，離公司距離近，對於凶宅毫不排斥，所以決定租住，一住就是2年多。

▲ 高野向節目組指出前租客上吊的位置。（影片截圖）

結婚一年半 只與妻子同居3星期

高野在節目中透露，他以前是一名治療儀器銷售員，在41歲的時候從工作認識中一名女客戶，二人後來墮入愛河，更進而結婚。原本以為可以展開幸福快樂的婚姻生活，但因為工作繁忙，高野需要到日本全國出差，經常與妻子分隔兩地，結婚一年半，二人真正同居的日子只有短短3個星期，令妻子過上「守生寡」的日子。

高野與妻子育有一名兒子，但同樣因為工作關係，連妻子臨盤時他也沒有陪伴在旁，更在兒子出生後3個星期，才能抽空見到兒子一面。當時他很開心地表示，「我終於可以見到我的兒子」。沒想到回到家，高野初次與兒子見面當天，妻子再也忍無可忍，提出離婚的要求，

對不起，我無法建立一個幸福的家庭。

為彌補過錯 願為兒子付出

離婚後，妻子得到兒子的撫養權，高野其後開始獨居的生活，「說不寂寞是騙人的。」他的寂寞可以從放滿在家中每個角落的黃色小鴨公仔及樓梯間一雙雙鞋子看到，他心裡不想過著獨自一人的生活。

▲ 高野向節目組指出前租客上吊的位置。（影片截圖）

沒有為妻兒提供一個幸福的家庭，成為高野努力工作的推動力。他表示，兒子在5歲的時候確診患有自閉，在前妻的限制下，他只能與兒子透過電話聯繫。兒子今年12歲進入叛逆期，每次高野打電話關心兒子，卻經常被兒子以做功課未有掛掉電話，令他相當難過。

他認為自己沒有為兒子提供一個完整的家庭，便決定自願支付比正常情況還多的15萬（1.1萬元港幣）贍養費，另外還會支付5萬（約3500元港幣）給父母作家用。為了節省開支，高野只能住進價錢低廉的凶宅，並且要連夜工作，努力賺取生活費，

我想趁自己還有體力時多賺一點，希望在兒子成年時幫他買車。

儘管限制的生活辛苦，但高野仍希望在自己力所能及的時候，為妻子與兒子付出關懷，希望藉此彌補當初的遺憾與錯誤。

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責任編輯：王明芳