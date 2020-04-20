生產力局調查指港人以科技管理健康仍屬發展階段　實質應用上仍有加強空間

▲ 附有監察身體狀況的電子穿戴設備愈來愈普及。(資料圖片)

電子穿戴設備如智能手錶愈來愈普及，可協助監控個人日常健康、運動狀況，包括檢測體溫，心電圖及其他身體健康指標。生產力局首次進行「香港智慧健康行動指數」調查，了解香港市民在健康管理上的科技應用及生活習慣，雖然部分人已利用科技實行健康生活模式，惟在實質應用和個人習慣方面仍有加強空間，反映市民利用科技管理健康的概念仍屬發展當中。

生產力局在去年12月至今年1月，訪問了1500個受訪者，年齡介乎20至54歲，是次調查結果為49.8（最高100），處於「基本」級別，但與「良好」評級，即60分以上仍有一定距離。當中「智慧健康應用」指數，錄得 48.4，屬基本級別，3個分項指數中，「對智慧健康科技應用的看法」得分最高，有69.5，而「健康管理科技的應用」則最低，報34.9，屬「不足」級別。另外，「智慧健康習慣」錄得 51.2。調查亦發現，受訪者在睡眠習慣的表現最佳，錄得 80.8屬「優越」級別，但在「運動習慣」和「身體檢查」方面則顯得遜色及不足。

有93%受訪者表示希望主動瞭解自己的健康狀況，然而只有29%受訪者使用智能穿戴裝置，以 25至34歲的年齡層為主，用戶使用智能穿戴裝置主要考慮價格、數據的準確性及私隱問題。此外，有8成受訪者表示期望人工智能可提供健康評估、醫療諮詢功能，反映本港智慧醫療具發展潛力，亦可促進不同行業發展。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，結果反映市民逐漸認同利用科技管理健康，將為智慧健康設備市場帶來龐大商機，但生產商仍需持續改善技術，提高設備的數據準確性和保安，讓用家安心借助智慧健康設備監察個人身體狀況。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：蘇文軒