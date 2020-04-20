樂善堂小學改建社會房屋接受租住申請　第三季入伙

▲ 樂善堂小學正改建作社會房屋。（資料圖片）

樂善堂小學是全港首個校舍改建作過渡性社會房屋的項目，九龍樂善堂今（20日）宣布開始接受申請，截止日期5月31日。社會房屋位於九龍城龍崗道，改建後可提供51個2至4人單位，租期不少於2年，預計今年第三季入伙。

申請表格可於樂善堂網站下載或到總辦事處索取。申請資格為現正輪候公屋3年或以上，並居於惡劣環境或急需住屋和社區支援的家庭，領取綜援或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%家庭優先。

租金方面，綜援家庭租金不多於每月租金津貼上限，而低收入家庭租金將參考現時「樂善堂社會房屋計劃」租金標準釐定。

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另外樂善堂以問卷形式，調查近100戶樂善堂社會房屋「樂屋」住戶，於疫情前及期間（去年第四季為前期；今年第一季是期間），家庭經濟狀況的轉變及其面對的困難。有52%家庭於疫情期間遭裁員、停薪、要求放無薪假及工時不足等情況，當中72%是由於僱主生意額下跌，有15.5%則因為從事散工及兼職工作而「無工開」，餘下12.5%為公司倒閉。

疫情期間，家庭每月平均收入減少34%，但每月日常開支卻因為物價上升、購買防疫用品等，平均增加約2,000元。樂善堂總幹事劉愛詩表示，疫情影響基層家庭經濟，而學生停課後，家庭照顧和子女教學的壓力提升，家庭衝突情況增加，衍生情緒問題，近四成家庭表示需要計劃社工提供情緒支援。

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責任編輯：吳卓峰