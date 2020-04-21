【疫境求生】自小只喜歡吃會游水的魚　香港仔創海鮮直送App24小時直播揀海鮮

▲ 鮮直送於2019年成立，透過手機app為客人提供24小時海鮮直送服務。

在新冠肺炎影響下，人人減少外出，紛紛留在家中抗疫，外賣行業卻迎來了新的發展機遇。鮮直送的創辦人梅文博於2019年成立鮮直送，透過手機app為客人提供24小時海鮮直送服務，疫境下多了市民在家自己煮，生意不跌反升。

梅文博從小十分愛吃海鮮，他認為海鮮是香港的特色之一，為了從海鮮業中突圍而出，他希望把科技元素融入傳統生意。近年各種外賣app興起，他便想到以網購模式外賣海鮮。鮮直送每天在香港仔魚類批發市場直接選購海鮮，客户可在鮮直送app提早下單，亦可即日在app上透過直播遙距選擇心水海鮮，下單後職員會透過鏡頭磅重，包裝後會在3小時內直接送上門。如有問題，客户亦可24小時向真人客服查詢。

▲ 鮮直送在app上提供24小時直播，讓客人可遙距選擇海鮮。

鮮直送讓客户選擇配送活海鮮，還是已經處理好的海鮮。梅文博笑言，他從小到大都要看到會游的魚才願意吃，因此創立鮮直送時便想到利用互聯網和科技，讓客戶可以透過鏡頭選擇海鮮。他指，直播對經營海鮮直送的幫助十分大，３月份大約有５萬人點撃觀看直播，當中有1.8萬人成為客戶。

香港人到鯉魚門和西貢食海鮮，就是希望能即時吃到自己選擇的新鮮海鮮，在這個有圖有真相的年代，我希望透過直播令客戶對我們的服務更有信心。

▲ 梅文博十分重視海鮮的新鮮度。

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從零開始創立鮮直送，梅文博花了大約10個月時間準備，途中遇到不少困難，包括開發軟件、設計存放活魚的氧氣魚袋和規劃送貨路線等等。他希望能保持海鮮的新鮮度，因此堅持為客户提供活送海鮮的服務。

為了延長海鮮在魚袋中存活的時間，他花了不少功夫研究魚袋空氣和水的比例上，現在海鮮可以在魚袋中存活５至６小時。但他坦言，鮮直送的最大難題是物流，因為成本高而且交通的所需時間難控制。

▲ 梅文博在研究魚袋時花了不少功夫。

梅文博又指，鮮直送由開業至今共注資6、7百萬，惟目前尚未有利潤。在疫情的影響下，雖然海鮮來貨成本增加，但生意額卻大有上升，他認為網絡平台是現時做生意不可缺少的一部分。

遇上危機時，依靠互聯網的生意依然會有一線生機，但沒有利用互聯網的生意卻會一厥不振。

記者：劉卓姿