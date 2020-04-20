【2020DSE】疫情下開考壓力倍增或致手震心悸　中醫推介3款食療為考生安神紓壓

▲ 註冊中醫師王卓坤指，臨近考試，考生緊張會影響睡眠，酸棗仁能養心安神，玫瑰花則能行氣解鬱。兩者合用，鎮靜與安撫的效果更佳。（陳國峰攝）

受疫情影響，今年中學文憑試（DSE）先取消中英口試，筆試的考期亦一改再改，終延至本周五開考。原定的溫習計劃被打亂，疫情亦致人心徨徨，在多重壓力之下，應屆考生亦更加緊張、不安。

有見及此，中醫建議可調整生活和飲食習慣，以紓緩因情緒而引起的生理及心理狀況。註冊中醫師王卓坤指，臨近考試，考生緊張會影響睡眠，導致一系列的身體問題：

大部分學生都面對龐大壓力，如政局不穩，加上疫情所帶來的焦慮，其實處境相當艱難。他們一緊張就難入睡、睡得不好，或容易醒，一合上眼就有很多關於考試的念頭湧出。 休息不足的話，翌日睡醒會像沒睡過一樣，睡後仍無法補充體力。

▲ 疫情亦致人心徨徨，在多重壓力之下，應屆考生亦更加緊張、不安。（GettyImages）

調好情志解失眠 要養心疏肝

要改善長期緊張、睡眠不足的問題，中醫提倡寧心安神、疏肝解鬱。只要睡得好、情緒回復穩定，一系列的生心理徵狀即可隨之紓解，需慢慢調理。王醫師解釋：「在中醫學說中，睡眠與心臟有關，當你心臟的狀態佳，想幾時睡都睡得到，故我們會開養心、補心的藥。」

除此之外，疏肝解鬱亦是一大重點。「肝鬱的臨床徵狀為口乾口苦、失眠。其實肝臟需要調達，試幻想它像一條隧道，只要不通就會鬱住，因而不開心、胸口翳悶。有人需經常唞大氣，一小時要唞幾次，其實正反映肝臟不通。」按五行的原理，肝氣太盛會影響脾胃，食慾不振，飯後胃脹不適，或有腹瀉、便秘等問題。

嚴重可致掉髮心悸

王醫師建議，若上述徵狀持續，或失眠3日或以上，就應求醫。若屬初發，一般以言配合針灸，3天即可有明顯改善。「長時間缺乏睡眠、情緒低落，都會影響正氣。正氣不足的話，也易受外感或疫症感染。」

長期睡眠不足會使記性變差、易炆憎、焦慮。假如忽視情況，有機會導致身體其他部分出現虧損。「嚴重會手震、掉髮、手腳冰冷。食不好、睡不好，令賀爾蒙水平不穩的話，男生可見夢遺、女生經期易亂；有些朋友更可能會有心悸、心口像被壓住的感覺。」

3款推介食療

若單靠食療補益，約1星期左右可見改善。除了湯水茶療，考生亦應避免進食過分寒涼、燥熱等刺激性食物。

1.補肺益氣湯（3至4人分量）

材料︰黃芪、北沙參、麥冬、玉竹、淮山、百合、杏仁、無花果各15克、2.5公升水。

做法︰具甜、鹹兩種做法，可加去芯蘋果或雪梨，煲兩小時，以冰糖調味。或加汆水瘦肉1斤，煲兩小時，以幼鹽調味。

功效︰補肺益氣、潤喉止咳。適合常捱夜、容易疲勞，乾咳短氣，怕風而常出汗者。

＊因有藥材，患傷風、感冒者不宜飲用。長期病患者及孕婦飲用前，應先向中醫查詢。

▲ （陳國峰攝）

2.酸棗仁玫瑰花茶

材料︰酸棗仁5克（打碎）、適量滾水、玫瑰花、蜂蜜。

做法︰將酸棗仁和玫瑰花焗水，加入適量蜂蜜調味。

功效︰ 酸棗仁能養心安神，玫瑰花則能行氣解鬱。兩者合用，鎮靜與安撫的效果更佳；適用於心悸失眠，時有不安感的朋友，味道清香帶微酸。

3.山楂杞子茶

材料︰山楂、枸杞子、適量滾水、冰糖各5克。

做法︰焗水15分鐘，加冰糖調味。

功效︰山楂消滯化積，有助治療經期不調，而枸杞子則養血補肝、明目；適用於食慾不振，眼睛乾澀的朋友。

＊胃酸分泌過多的人士，建議先向中醫查詢。

▲ （陳國峰攝）

為DSE生義診紓困憂

王醫師自去年7月已有做義診，他眼見今年考生的壓力特別大，於3月中更推出支援DSE學生的義診服務，診金藥費全免。「眼看許多有不適，需要接受醫療援助的朋友，因缺乏經濟能力而無辦法求醫，就覺得自己要出一分力。我出身草根家庭，以前媽媽上班20元一小時，站足一天才有200元薪金，看一次醫生已等如她白做一天。當我學醫後有能力，我就覺得要幫學生。」

應屆考生應疫情、政局問題而焦慮倍增，王醫師更想為他們紓解生心理不適，以更佳狀態準備考試。「學生是我們的未來，做到幾多得幾多啦。」

▲ 註冊中醫師王卓坤指，考生應戒飲咖啡或提神飲品，因喝此類飲品會透支體力，過量的話更有機會掉髮、手震或腳軟，嚴重可影響性功能。建議適時休息，或喝杯濃茶讓頭腦保持清醒。（陳國峰攝）

專為DSE考生的義診服務開始1個月，已有約20位學生求助，他們均有焦慮、失眠或經期亂的情況。王醫師指除了治療，更希望同學間能口耳相傳，知道若身體出現狀況，應立即求醫，提高病識感、正視身體問題。疫情肆虐，診所難免受影響，於肩負營運成本、經濟負擔的壓力下，王醫師仍然堅持義診。

讀書當年，校長跟我說過：『值得堅持的便要堅持。』我不會將醫療視為一門生意，因為它是種必然的需求。 如果有人因付不起金錢，而不能看醫生、要受苦，我覺得不能接受。義診不需要光環，拔刀相助都是人之常情。

記者：吳霆俊