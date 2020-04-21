【淘寶大改造】2.5萬淘寶將大埔村屋佈置成泰式花園　港媽：扮去咗泰國旅行

▲ 一名港媽花$2.5萬淘寶佈置花園。

新冠肺炎持續，很多人都無奈取消旅行計劃，留在家中抗疫。家住大埔村屋的港媽，最近在「淘寶開心Share」 群組分享從淘寶購買泰國特色擺設，將家種的花園佈置成泰式風格，猶如身處在泰國，紓緩因疫情不能出國旅行之苦。

港媽Kristy接受TOPick訪問時分享佈置過程的樂趣，由於Kristy早前請師傅裝修了大門的頂部，有一種泰國風格，因此順便在淘寶購買擺設為住宅增添新鮮感，延續泰式風格。

▲ 大門（相片由受訪者提供）

她在淘寶花了約2.5萬港元購買擺設連運費，裝飾位於大埔的村屋住宅。是次裝修購買了象畫、佛畫、門口彩象、流水佛、步行石、草地燈及鐵閘來佈置花園、大門及樓梯。

▲ 花園（相片由受訪者提供）

Kristy前後購買擺設，請師傅為她安裝擺設，特別是完成草地燈的拉線及換插頭工程，整個工程大約花5,000港元，不用一天便完成裝修。

平時喜歡去旅行Kristy最近生下寶寶，對上一次去旅行已是一年多前，現在不幸遇上疫症，旅行計劃遙遙無期。但看到裝修後的家園，猶如置身於泰國，令她再次感受到旅行的快樂。

而家無得飛，去唔到泰國，淘咗啲有泰國特色嘅擺設嚟裝飾下，扮去咗旅行！

Kristy一向有淘寶的習慣，她覺得淘寶令她生活更方便。她指在香港找不到合心意的貨物，但在淘寶能找到很多款式，又可格價，對於作為忙碌的媽媽來說，網上購物為她省卻很多時間。

記者：王芷瑩