【日本疫情】日本逾萬宗確診醫療資源不足　每10萬人僅7張ICU病床

▲ 日本疫情肆虐，每10萬人只能分配到7張ICU病床。

新冠肺炎疫情持續在日本蔓延，目前已有逾萬宗確診，死亡個案超過200宗。醫療組織數據顯示，在日本，每10萬人僅得7張ICU病床。而全國有1.26億人口，呼吸機卻只有2.2萬個。有前線醫護憂心，隨著疫情進一步恐化，醫療資源恐更為不足，病床很快供不應求。

據CNN報道，琦玉縣一間醫院護士長Ayako Kajiwara憂心，日本醫療系統會無法應付接下來的疫情發展。她表示，最難受是見到病人情況一度好轉，之後又突然惡化。

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她留意到深切治療（ICU）病房的壓力，她工作的醫院在4月初，成立了專門醫治新型冠狀病毒患者的ICU病房，但病房中只有6張病床，而目前已有一半病床被使用。她憂心，若確診個案持續攀升，病床很快用盡，不勝負荷。

醫護爸爸憂心傳染妻兒

而在橫濱的醫護人員Sho Hayakawa就表示，過去數周，目睹醫院內的患者人數穩定地增加。他作為一名父親，擔心自己會將病毒帶回家中，傳染太太及孩子，因此他表示「會格外小心」。

有見東京及大阪已開始陸續將輕症患者轉移至旅館，以減輕醫院壓力。他表示，希望橫濱亦會採取類似相應措施。

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日本深切治療醫學會（Japanese Society of Intensive Care Medicine）數據顯示，在日本每10萬人只能分配到7張ICU病床。而日本呼吸醫學會數據亦指出，全國有1.26億人口，但只有2.2萬個呼吸機，而截至2月底，已有4成呼吸機正在使用。

日本空床率不足2成

據共同社上周六（18日）調查研究顯示，能應對新型冠狀病毒的病床幾乎被佔滿，東京都、大阪府、滋賀縣、沖繩縣、石川縣、兵庫縣、香川縣，以及福岡縣共8個都府縣的空床數量不足2成。

另調查亦訪問了地方政府意見。12個地方政府表示，發生了疑似醫院內感染個案。41個地方政府稱「口罩和防護服不夠」，另有21個地方政府表示醫護人員不足。一旦疫情爆發，醫療系統有可能迅速崩潰。

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責任編輯：羅嘉欣

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