【新冠肺炎】涉違檢疫令意圖離港　印度商人認罪囚4周

▲ 案件今日在觀塘法院判刑。（資料圖片）

政府3月19日起規定從外國抵港人士接受14天的強制檢疫，不足4天後1名印度籍商人涉違例，他涉於3月21日抵港後1天即擅離酒店，並於深圳灣口岸離境時被截獲，成為首宗外籍人士因例被檢控的案件。涉案商人今（20日）於觀塘裁判法院，承認1項未獲授權人員許可而離開檢疫地點，被判囚4周，為首宗外籍人士因例被檢控的案件。

印度籍男子KUMAR DEEPAK（31歲），今承認1項未獲授權人員許可而離開檢疫地點。控罪指他於2020年3月21日被發出書面命令實行檢疫後，在未獲衞生署人員許可下，於2020年3月22日離開檢疫地點，即香港仔石排灣道100號Mojo Nomad Aberdeen Harbour Hotel，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》。

辯方求情指，被告無案底，案發前兩年內，曾5次出入香港，他因從民政事務署獲得到中國旅遊的資訊產生誤會，以為獲離港准許，事後對他離港的行為感到抱歉。署理主任裁判官徐綺薇以6個星期為量刑起點，被告認罪獲扣減3份之1刑期，判以4個星期監禁。

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記者：林欣樂