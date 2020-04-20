【花生鯁喉】2歲男童食花生卡氣管乾咳嘴唇發黑　 粗心媽2日後才驚覺急送院

▲ 內地一名2歲男童食花生卡氣管，2日後仍乾咳甚至嘴唇發黑，媽媽才急送兒子入院。

小朋友鯁喉可大可小，家長除了要注意小朋友吃的食物外，也要學懂幾招鯁喉處理法應急。內地一名2歲男童食花生卡氣管，可是媽媽當下以為沒事，直至兒子2日後仍乾咳，甚至嘴唇發黑，她才送兒子入院，最終需做手術取出花生。

綜合內地傳媒報道，四川一名2歲的男童早前在家中食花生，他一邊說話一邊食花生，結果花生卡在氣管中。當時他咳嗽了幾聲，媽媽曾為他拍背，之後媽媽見兒子沒再咳，以為他把花生吞下了就不以為然。

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花生卡氣管可致命

怎料事發隔了兩天，男童持續乾咳，而且嘴唇發黑，精神亦愈來愈差。媽媽才驚覺有問題，於是立刻帶兒子到附近的醫院求診。不過，男童後來情況轉差，除了咳嗽、流鼻水外，還精神不振。

男童後來被轉送至自貢市第四人民醫院耳鼻咽喉頭頸外科，科主任醫生梁國慶指男童花生卡氣管已數天，當咳嗽時花生移動幅度過大，有機會造成生命危險，因此為他緊急施手術。由於幼兒氣管小，而花生較大，增加了手術的難道。

醫護人員分三次，才成功將卡在男童氣管的花生全部取出。因手術過程鉗取異物需非常集中精神，梁國慶醫生一度跪地為男童進行手術。

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兒童鯁喉急救4招

有急症科醫生指因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在醫護人員到場前，在場人士可把兒童的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

有人情急下會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物。醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對鯁喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

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責任編輯︰駱秀玲