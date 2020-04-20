【最後道別】荷蘭安老院為防疫謝絕探訪　87歲老翁垂危消防借雲梯給兒孫道別

▲ 荷蘭安老院為防疫謝絕探訪，一名87歲老翁垂危，消防員借出雲梯給兒孫道別。

新冠肺炎影響全球，至本月20日上午10時，荷蘭確診個案達32,655宗，3,684人死亡。受疫情影響，荷蘭一間安老院為了防疫，謝絕探訪。不過安老院內一名89歲老翁健康狀況惡化，或不久於世。為在離世前見家人最後一面，家屬請求消防員幫忙，最終借助雲梯，登上安老院4樓，在窗前道別。

據英國《每日郵報》報道，87歲老翁Henry Nijhove居於荷蘭阿姆斯特丹附近一間安老院，他並非感染新冠肺炎，惟健康轉差，甚至不久於世。但因為疫情緣故，安老院已暫停接待訪客。得知老翁病危消息後，孫女希望在祖父離世前再見面，好好道別，她決定寫信給當地消防員，請求協助。最終，消防員帶備雲梯抵達安老院，把家屬升到4樓窗邊，讓家屬與老翁見面。

老翁的女兒十分感謝消防員的安排，稱：

這幾乎是唯一的方法，讓他再次見到孫子孫女。

孫女表示，自3月19日起已沒與祖父見面，因希望再次見面，故想出此辦法。她坦言，給消防員的信件中並無花言巧語，只是如實告知他們這件事。能獲消防員仗義出手，並允許這樣安排，讓他們如願見面，她表示無言感激，直言「祖父對我們來說就是一切」。

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責任編輯：李迦善