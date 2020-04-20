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【歌神效應】傳徐小鳳林子祥攜手演抗疫騷　緊接許冠傑以歌為港人打氣

娛樂 14:15 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

16年阿Lam開騷，小鳳姐當嘉賓。

歌神許冠傑月初演出《2020同舟共濟Online Concert》，空前成功，演出錄逾600萬人次收看。有見及此，不少藝人在香港疫情下，均希望為港人打氣，繼古天樂演藝人協會在4月25日舉行網上抗疫騷外，今日有報導指兩位殿堂級歌手林子祥和徐小鳳都有意出山演打氣騷。

許冠傑《《2020同舟共濟Online Concert》，無論口碑、話題及觀看數字都造出漂亮成績，剛於上周六國際天后Lady Gaga發起《One World:Stay at Home》邀來陳奕迅、張學友網上演唱，亦掀起話題。多位歌手在疫情下都對網上音樂會甚有興趣，希望齊心以音樂抗疫！

【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】

林子祥有不少激昂人心作品。（東星圖片）

今日有報導指，兩位殿堂級歌手林子祥和徐小鳳，近日就獲主辦商邀請，在疫境中出山為港人打氣，而兩位實力派巨星對此亦甚有興趣。

近年養尊處優的徐小鳳，由70年代起擁有不少勵志金曲，包括《風雨同路》、《順流逆流》等，其中《喜氣洋洋》更成網民至今依然力捧的神曲。

小鳳姐出山會否唱《喜氣洋洋》？（東星圖片）

【齊心抗疫】古天樂發起網上抗疫騷 　演藝人協會4.25群星為港人打氣

小鳳姐近年每次舉行演唱會，都會有一輪捧飛潮，對上一次紅館騷是在18年9月，當時舉行六場演出，獲得不少圈中紅人捧場。

至於林子祥也有不少激昂人心歌曲如《男兒當自強》、《邁步向前》等，去年5月阿Lam舉行一連五場紅館《Lamusical演唱會》後，表示完成個唱後將會休息一段長時間，故阿Lam如出山，將是樂迷福氣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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