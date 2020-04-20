【口罩供應】惠康口罩連日返貨　曾獲消委會推薦Protector+ UNICHARM超立體+ HOGY快閃發售

▲ 惠康口罩突發返貨，Protector+ UNICHARM超立體+ HOGY快閃發售。

新冠肺炎疫情持續，各大商戶陸續有口罩返貨。超市惠康亦不時有日本口罩快閃發售，今日就在網民於Facebook群組報料，指惠康有消委會推薦的Protector口罩、日本口罩超立體、HOGY等發售。

▲ (Facebook網民圖片)

據網民報料，荃灣大河道、荔景、元朗朗屏惠康等分店的惠康，曾經發售過消委會推薦的Protector口罩，售價為$99，雖然已經售罄，但今日再有網民報料，指惠康白田分店有Protector口罩發售，市民不妨去惠康碰碰運氣，留意收銀機後的大櫃中有沒有口罩發售。

【口罩供應】BFE+PFE>98%曾獲消委會推介 惠康突發開賣Protector口罩每盒30個售99元

另外，有網民又發現在惠康不同分店都有日本口罩發售：

日本超立體$35/1包（7個）：調景嶺彩明、坑口、黃埔

▲ (Facebook網民圖片)

日本HOGY $32.9/3個：葵涌邨、堅道

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責任編輯：羅嘉欣