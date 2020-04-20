【自強不息】4年前來港時只懂26個字母　13歲基層女生奪「閃耀之星」才華拓展獎學金

▲ 去年，曉靜（左二）在全港小學數學挑戰賽，獲新界南區團體亞軍。(受訪者提供)

每個小朋友都有不同天賦，但能否好好發揮，視乎家長和學校如何培育；今屆資優教育基金主辦的「閃耀之星」才華拓展獎學金得主13歲梁曉靜，以數學領域而獲獎。同學因家境一般，來港後並沒有資源補習，全賴自學及得到學校支援，讓她接觸到奧數及不同興趣，今天學科上平均發展，心理質素也足以讓她面對壓力和挑戰。

就讀中華傳道會許大同小學小六的曉靜（Chloe），9月將升讀英中安柱中學，4年前初來港時，只懂26個英文字母，因得到英文老師鼓勵和關愛，加上自身毅力，英文成績在一年內攀升。

▲ 曉靜對學數有竭而不捨的態度。

Chloe小三加入奧數班，小五參加香港國際數學競賽（HKIMO），於總決賽中取到第4名；去年以「邏輯數學」的領域申請第9屆「閃耀之星」才華拓展獎學金，獎學金針對家境並非富庶但在語文、數學、視藝、運動等有突出表現同學，她在25名得獎人之中是唯一兩位「數學邏輯」獲獎學生。其奧數指導老師劉天安現評估其奧數能力約在全港小學學生最前20名以內。

同學4年前隨母及弟到港生活，她坦言，父母一直鼓勵自己面對挫折時總要嘗試向好的方面想。她謂父母性格同樣很樂觀，4人來她因受到學校很多資助，也眼見疫情下不少良心企業伸手幫助貧苦大眾，令她立志想成為一位良心企業家。

參加奧數賽比賽費的700至800元，是學校贊助，因為學校，我才可以學到跳舞、唱歌、乒乓球。現在擔任學校風紀時，因自己經歷過特別的學習需要，很理解SEN同學，現很想找到方法幫助低班生學習。

初來港時只會英文字母

她回想當年來港時已讀完小四，因其英文大大落後，仍在學習英文字母，故接受英文老師潘惠萍建議重讀了一年小三，她笑謂曾出現一陣子不開心，但很快想通並接受。而家中經濟沒法讓她額外補習英文，她是在家想方法自學，例如曾上網查字典，透過看英文故事理解字詞運用，並找網上英文拼音資源重複聆聽，並透過看偵探系列故事《查理九世》慢慢習慣繁體字。

我本來很怕寫英文，但校長鼓勵大家多讀、多聽、多說、多嘗試，創作自己的遊記和個人故事書，我們也有一本功課叫sentence making，作幾多都可以，只要肯作，Ms. Pun都會改，本來我很怕英文寫作，但現在卻想學更多，有時會寫到停不到手！

潘惠萍是該校暑任校長，她謂Chloe是正向成長型小朋友，喜歡在課堂舉手答問題，即使能力未答到，她也不怕，因此能帶動堂上氣氛，其英文能力在一年間由害怕寫作到愈寫愈多。

她不太重視結果，重視過程，故她進步很快。

▲ 去年她擔任英國姊妹學校 (Wellfield Middle School )訪校交流活動的大使。(受訪者提供)

▲ Chloe現在寫文字題仍非常整齊，劉老師笑言，小六的孩子不多會注重字體美觀，但她卻一直有完美主義。(黃建輝攝)

小三參加奧數訓練

奧數是高階的思考訓練過程，Chloe現在已有能力鑽研高中程度的數概，她自言在國內未接觸過奧數，小三下學期參加學校奧數班，之後被選入奧數組，開始經常參賽，比賽期間，常需要自己在短時間內判斷題型，要針對不同賽制，去跟隊友共同解難，並分配數學題給隊友。她笑謂當中見過很多類題目，只要看得多，多跟人討論，及肯思考，奧數是很有趣。

人生頗似數學，學奧數最重要是不去逃避。

該校奧數發展組劉天安老師解釋，奧數本來是學校的課後興趣班，兩年前開始拓展為普及訓練，鼓勵有興趣和才能同學參加，安排出外比賽切磋經驗，現時全校奧數成員達180位。而奧數有分個人和團體賽制，多數賽事由初賽、晋級再到總決賽，學生會因此面對不同的題型，也會在團體賽事時，考驗合作性和應變和耐力，學校以往奧數課是外判給校外的奧數教練任教，現在全部由數學老師任教，可以觀察到不同學生能力。

他笑謂，一般團體賽需要由1位領袖擔任分配題目，他都會選Chloe負責。

每個人有自己奧數強項，她反而比較平均，現場比賽時，對每類題型的發揮都很穩定，並判斷到組員間誰適合做那類題目。

▲ 小五時參加少清盃團體賽作賽情況。(受訪者提供)

奧數學生每年會參加大大小小的比賽達20個，當接近比賽日，同學每周額外訓練六小時，並需要放學後會留校做卷。老師回想，孩子起初也很難堅持在假期裏天天做題目，但後來反而希望訂立目標去自我鞭策，故幾乎每天做一份難度高的比賽卷。

她有自己的學習方法，例如對做錯了的題目，有不少學生立刻去看答案，但她近年已不再像從前急於看詳細的解答，反而享受反覆思考而突然想通的樂趣，比較有毅力。之前比賽拿獎是她的學習推動力，但現在看到她是因為真的喜歡奧數。

最後老師強調，奧數是啟迪學生潛能的媒介，而比賽是可以累積經驗，他們並不希望學生為競賽而競賽，故當同學組了隊伍後，之後便會保持，讓他們繼續合作，無必要是不會因能力有上落而去拆散組合。

我們不想令學生感到有分門別類，或自己落後了便被淘汰之感，傷害到同學的心，也是違反了啟發潛能的初衷。

▲ 潘惠萍校長強調學校提供不同機會，讓學生發揮。(受訪者提供)

關愛學校下午設啟能時段 望孩子在校完成功課

許大同有宗教背景，一直推動愛心教育，潘校長解釋，學校相信人人可教，人人可愛，每個學生都是獨特的。教育就是要去了解學生不同的強項，然後給予機會他們去發展和發揮。

因學校所處的地區較基層，除了本地生，也有不同的背景同學如：南亞裔、新來港學生等，他們需要更多的支援和關顧，因此學校近年積極推動正向教育，在每天早上設早會，放學前也安排了班主任課，讓學生與老師、同學傾心事，學感恩，彼此欣賞、鼓勵、禱告，重視師生、親子與學生間關係的建立。

我們希望學生回到學校，感受到有人愛他們，接納他們，因而也學會正面看待自己和別人，視別人為學習對象，不分彼此。

而4年前學校在下午設立「啟能時段」，讓學生學習多元的音體藝、STEM探究、正向生命教育等活動，開拓孩子的全人發展，舒展孩子身心。其中包括50分鐘的導修時間，同學在班主任或科任老師的指導下完成功課，到晚上可以在家中留白，有更多時間與家人相處。

記者：胡麗珊