【新冠肺炎】港府擬租用富豪東方酒店作檢疫中心住客需暫遷　職員：餐廳已關只可訂8月後房間

▲ 九龍城的富豪東方酒店擬轉做檢疫設施。（曾秋文攝）

新冠肺炎疫情未緩和，港府今日（20日）起為所有機場入境人士進行兩次深喉唾液檢測。消息指，政府擬租用九龍城富豪東方酒店作檢疫中心，供抵港旅客等待檢測結果，後日（22日）起正式運作。有酒店住客表示，今日接獲酒店通知，部分人需轉住尖沙嘴富豪九龍酒店。

TOPick正向富豪東方酒店查詢詳情，正等候回覆。

▲ 有住客提著行李，離開富豪東方酒店。（曾秋文攝）

【新冠肺炎】機場抵港人士4月22日起採樣後須等結果 通宵等候者將赴富豪東方酒店留宿

警方下午4時許於酒店外架設兩米高的水馬及拉閘，封鎖酒店出入口，酒店大堂的玻璃門則用了白色膠幕遮蓋。其中一名酒店住客李太表示，原本於該酒店租房4個月，現時僅住了一個多星期，但今早卻發現房卡突然無效，主動去櫃檯查問，才獲告知今日正午前要退房及離開。她說，酒店事前並沒有作出通知，質疑對方處理手法太差，令家人要突然回房執拾物品搬走。

有酒店職員稱，酒店於4月14日起已停止供客人訂房。TOPick記者致電酒店查詢，職員指，現時只提供預訂8月或之後的房間的服務，但不清楚具體原因，僅稱安排屬公司指示，而酒店內的餐廳亦已關閉，暫未知何時重開。

富豪東方酒店位於九龍城沙浦道，毗鄰啟德郵輪碼頭，共提供494間客房，包括24間套房，並設有6間餐廳、酒吧及高級餅店。該酒店於1982年落成，原名為「富豪機場酒店」，為啟德機場最近的酒店，自舊機場1998年搬遷至赤鱲角後，酒店曾易名為「富豪啟德酒店」，其後再於2002年易名為現時的「富豪東方酒店」。

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記者：曾秋文﹑陳曉瑩