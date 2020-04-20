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【口罩供應】PFE、BFE及VFE達99%　Yahoo下午3時派發5000個口罩

健康 14:33 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

雅虎香港（Yahoo）宣布，將於今日下午（20日）3時透過手機應用程式向會員派發5000個日本3層式不織布口罩。

新冠肺炎疫情持續，市民仍為搶購口罩而疲於奔命。雅虎香港（Yahoo）宣布，將於今日下午（20日）3時透過手機應用程式向會員派發5000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童，名額共1000名。

據Yahoo今日（20日）在官方facbook宣布，Yahoo成功採購了5000個日本呼吸快適口罩，適用於女性、中童使用，有關換領詳情如下：

  • 先下載手機應用程式YAHOO APP（http://bit.ly/3cpFeo5），並登入，領取迎新禮遇200 YPoints。
  •  前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品
  • 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」
  • 點擊「確認」
  • 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。

口罩規格：

  • PFE、BFE及VFE均達99%
  • 適用於女性、中童
  • 尺寸約14.5cm x 9.5cm
  • 獨立包裝
  • 名額：總共1000人，每個會員帳戶只可換領1份
  • 每份有5個獨立包裝日本呼吸快適口罩

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立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:羅嘉欣

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