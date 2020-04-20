【口罩供應】PFE、BFE及VFE達99%　Yahoo下午3時派發5000個口罩

▲ 雅虎香港（Yahoo）宣布，將於今日下午（20日）3時透過手機應用程式向會員派發5000個日本3層式不織布口罩。

新冠肺炎疫情持續，市民仍為搶購口罩而疲於奔命。雅虎香港（Yahoo）宣布，將於今日下午（20日）3時透過手機應用程式向會員派發5000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童，名額共1000名。

據Yahoo今日（20日）在官方facbook宣布，Yahoo成功採購了5000個日本呼吸快適口罩，適用於女性、中童使用，有關換領詳情如下：

口罩規格：

PFE、BFE及VFE均達99%

適用於女性、中童

尺寸約14.5cm x 9.5cm

獨立包裝

名額：總共1000人，每個會員帳戶只可換領1份

每份有5個獨立包裝日本呼吸快適口罩

更多口罩開售消息，請看:

【口罩供應】惠康口罩連日返貨 曾獲消委會推薦Protector+ UNICHARM超立體+ HOGY快閃發售

【4月20日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

【口罩供應】優品360將陸續發售「港專一次性防護口罩」

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:羅嘉欣