【口罩供應】PFE、BFE及VFE達99% Yahoo下午3時派發5000個口罩
健康 14:33 2020/04/20
新冠肺炎疫情持續，市民仍為搶購口罩而疲於奔命。雅虎香港（Yahoo）宣布，將於今日下午（20日）3時透過手機應用程式向會員派發5000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童，名額共1000名。
據Yahoo今日（20日）在官方facbook宣布，Yahoo成功採購了5000個日本呼吸快適口罩，適用於女性、中童使用，有關換領詳情如下：
- 先下載手機應用程式YAHOO APP（http://bit.ly/3cpFeo5），並登入，領取迎新禮遇200 YPoints。
- 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品
- 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」
- 點擊「確認」
- 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。
口罩規格：
- PFE、BFE及VFE均達99%
- 適用於女性、中童
- 尺寸約14.5cm x 9.5cm
- 獨立包裝
- 名額：總共1000人，每個會員帳戶只可換領1份
- 每份有5個獨立包裝日本呼吸快適口罩
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責任編輯:羅嘉欣