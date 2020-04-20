韓國大熱智能魔衣櫥Samsung AirDresser　清潔除臭乾衣消毒一腳踢

▲ Samsung AirDresser智能魔衣櫥，衣物和隨身用品毋須濕水都能徹底潔淨。（相片來源：Samsung）

人靠衣裝，衣服的清潔和收納都可令人傷透腦筋。韓國近年大熱的魔衣櫥可把衣服相關的煩惱一掃而空，換下的衣服放進內，清潔、乾衣、消毒一腳踢，在這疫情下，令人好心動想擁有一部。

從外觀外，Samsung AirDresser智能魔衣櫥與一個長身衣櫃沒大分別，它的聰明卻在每項細節中。最貼身是近月疫症當前，大家最擔心可能是外出後把細菌、病毒一併帶回家，消毒了雙手後，外套、手袋或帽子怎麼辦？以上的都不用傷腦筋，魔衣櫥的4大功能，衣物和隨身用品毋須濕水都能徹底潔淨：

1. Jet Air潔淨除臭

能噴出強勁氣流，通過 Air Hangers 衣架由內到外徹底吹散，並清除衣物上的灰塵及氣味，再配合JetSteam功能，徹底去除因打邊爐、BBQ、食煙、汗水而留在衣物上的難聞味道，就算外出吃韓燒，都不用擔心衣服殘留烤肉味。難得這機設有靜音模式，氣流輸出的設計亦不覺噪音，夜闌人靜開機都不怕被吵醒。

▲ 衣架配件可增加掛衣的數量，最多可同時潔淨7件衣物。（黃建輝攝）

智能魔衣櫥最多可同時潔淨7件衣物及隨身用品，帽子、書包、皮包一般人都不會洗，其實都會暗藏邋遢，只要在機中間加上可移動的架子，書包、皮包、帽子、毛公仔等等都能一一代勞清潔。

2.Jet Steam殺菌除皺

上文提及過Jet Steam，設計在機身下方，以高效蒸氣消毒功能，經國際權威Intertek測試認證，透過蒸氣有效消滅附在衣物內外上的99.999%細菌，以及去除高達99%塵蟎。此外，亦經英國過敏協會認證，有效減少居家塵蟎及細菌相關致敏原。

作為主婦都知道，羊毛及人造絲不直以燙斗來燙直，Jet Steam另一極強功能是可透過蒸氣和空氣的結合，配合Weight Kit配件，有效消除衣物上的皺褶，燙平不同衣物質料，若家中男士需經常穿西裝及西褲，可在不需熨衣服的情況下，依然保持畢直。

3.Heatpump Drying消濕氣

熱泵的攝氏70度風乾功能，進一步把衣物乾透和消除氣味，最適合濕度高的香港。此功能亦可選取低溫攝氏60度風乾，以配合不同的衣物質地。

4.Filter收集污垢

功能魔衣櫥消毒潔淨後的污物灰塵會「何去何從」？過濾器會把一切污垢吸去，更淨化除塵去垢的效果，如冷氣機的隔塵網，可隨時拿出來清洗。

▲ 按鍵介面使用功能清晰易用。（黃建輝攝）

個性化按鍵模式

在智能魔衣櫥的輕觸介面上，有多項功能選擇，一般39分鐘可完成清潔、蒸汽、風乾、吸走污物的4個程序。想快可選29分鐘，需要呵護的物料如人造絲、喱士等，可選36分鐘；想徹底為衣物消毒，可揀1小時52分鐘，以70度的蒸汽消毒。無論用家想怎樣清潔都可滿足需求，十分「個性化」。

若仍然無頭緒，按鈕更分各種衣物的質地，一按鍵便可安心由它完成操作。羊毛衫、羽絨都可靠它幫忙，省卻外出乾洗的金錢。

記者：周美好