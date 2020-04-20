【在家工作】調查：3成東京上班族WFH心情更差　難分工作與生活

▲ 東京慶應大學研究團隊早前進行調查，35%東京上班族表示，在家工作心情比在公司上班還要差。（法新社資料圖片）

隨著新冠肺炎疫情愈趨嚴重，日本首相安倍晉三上周宣布，緊急狀態由原本的7個都府縣擴大至全國47個都道府縣，要求民眾減少非緊急及不必要的外出，而企業應讓員工盡量在家工作。

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日本節目《情報7daysニュースキャスター》近日亦曾分析，在家工作有助減低接觸及傳染機率。該節目提到，以一名普通日本成人為例，按照正常通勤上班的話，一天大約會接觸70人，但在家工作就能減少逾9成不必要接觸。不過，對於工作奴性極重的日本人來說，要在家工作依然不太容易。

東京慶應大學研究團隊上月26日至28日，向8475位年齡介乎20到64歲的東京上班族調查，其中僅有21%在家工作。而在家工作者中，有35%員工表示，在家工作心情比在公司上班還要差，50.7%表示沒有差別，僅有14.3%的受訪者認為在家工作比較開心。

該報告提到，在家工作心情較差的原因主要有三個，有41.3%的打工仔認為，在家工作難與日常生活有明顯區分，無論是否上班時間，都如在上班一樣；39.9%的日本人則認為，在家工作會壓縮運動時間；亦有39.7%的受訪者表示，在家工作難與公司同事溝通。

負責是次調查的山田教授接受福斯財經網訪問時指，在家工作容易將個人生活與工作變得混淆不清，工時亦會變得比以往還要長，在家工作比到公司上班還要累。所以他建議上班族，若需要在家工作，必須訂立時間表，規劃好工作和與上司聯絡的時間，才不會因長時間在家工作而感到煩躁。

而事實上，就算受到是次疫情影響，日本仍有不少企業拒絕推行遙距工作模式，就算願意實施在家工作措施的企業，依然有員工必須上班。日本財務總監協會（JACFO） 日前曾做統計，發現實施在家工作措施的企業裏，仍有4成左右需要員工回辦公室報到，主要原因是需要「蓋印章」。TDM遙距辦公實行委員會委員長長沼史宏亦表示，日本企業的印章文化，成為遙距辦公的最大阻礙。

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責任編輯：曾曉汶