  • 29°C
香港時間 : 2020420日 (週一) 15:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【在家工作】調查：3成東京上班族WFH心情更差　難分工作與生活

職場 14:50 2020/04/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

東京慶應大學研究團隊早前進行調查，35%東京上班族表示，在家工作心情比在公司上班還要差。（法新社資料圖片）

隨著新冠肺炎疫情愈趨嚴重，日本首相安倍晉三上周宣布，緊急狀態由原本的7個都府縣擴大至全國47個都道府縣，要求民眾減少非緊急及不必要的外出，而企業應讓員工盡量在家工作。

>>>【Home Office】日本恐爆社區感染　Sony等大企鼓勵遠距辦公

>>>【新冠肺炎】日本疫情無助推遠距工作　東京上班人潮不減

日本節目《情報7daysニュースキャスター》近日亦曾分析，在家工作有助減低接觸及傳染機率。該節目提到，以一名普通日本成人為例，按照正常通勤上班的話，一天大約會接觸70人，但在家工作就能減少逾9成不必要接觸。不過，對於工作奴性極重的日本人來說，要在家工作依然不太容易。

東京慶應大學研究團隊上月26日至28日，向8475位年齡介乎20到64歲的東京上班族調查，其中僅有21%在家工作。而在家工作者中，有35%員工表示，在家工作心情比在公司上班還要差，50.7%表示沒有差別，僅有14.3%的受訪者認為在家工作比較開心。

該報告提到，在家工作心情較差的原因主要有三個，有41.3%的打工仔認為，在家工作難與日常生活有明顯區分，無論是否上班時間，都如在上班一樣；39.9%的日本人則認為，在家工作會壓縮運動時間；亦有39.7%的受訪者表示，在家工作難與公司同事溝通。

負責是次調查的山田教授接受福斯財經網訪問時指，在家工作容易將個人生活與工作變得混淆不清，工時亦會變得比以往還要長，在家工作比到公司上班還要累。所以他建議上班族，若需要在家工作，必須訂立時間表，規劃好工作和與上司聯絡的時間，才不會因長時間在家工作而感到煩躁。

而事實上，就算受到是次疫情影響，日本仍有不少企業拒絕推行遙距工作模式，就算願意實施在家工作措施的企業，依然有員工必須上班。日本財務總監協會（JACFO） 日前曾做統計，發現實施在家工作措施的企業裏，仍有4成左右需要員工回辦公室報到，主要原因是需要「蓋印章」。TDM遙距辦公實行委員會委員長長沼史宏亦表示，日本企業的印章文化，成為遙距辦公的最大阻礙。

>>>【新冠肺炎】無懼疫情衝擊　科技大廠逆勢獵才

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【Home Office】NASA員工WFH！在家駕駛「好奇號」火星探測車
14:39 2020/04/17
【Home Office】NASA員工WFH！在家駕駛「好奇號」火星探測車
調查：半數人不滿現時在家工作的生活作息
16:01 2020/04/14
調查：半數人不滿現時在家工作的生活作息
德國推「短時工作」政策　保障企業經濟及勞工就業
18:32 2020/04/07
德國推「短時工作」政策　保障企業經濟及勞工就業
疫情影響工作情緒　美企設福利贊助員工心理治療
16:19 2020/04/03
疫情影響工作情緒　美企設福利贊助員工心理治療
新冠肺炎 疫情 安倍晉三 在家工作 日本 東京 肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
12:27 2020/04/19
【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
【生仔要考牌】日落大風一家三口清水灣游泳　父母不斷浸BB落水凍到無反應【附BB學游水貼士】
17:47 2020/04/19
【生仔要考牌】日落大風一家三口清水灣游泳　父母不斷浸BB落水凍到無反應【附BB學游水貼士】
【口罩供應】BFE+PFE>98%曾獲消委會推介　惠康突發開賣Protector口罩每盒30個售99元
13:48 2020/04/19
【口罩供應】BFE+PFE>98%曾獲消委會推介　惠康突發開賣Protector口罩每盒30個售99元