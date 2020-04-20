【疫巿創業】龔嘉欣馬國火鍋店因疫情停業　Katy把握時機研究新菜式

▲ 疫巿下，龔嘉欣在自己的餐廳身兼多職。（取自IG）

30歲龔嘉欣入行11年，早前在《大醬園》中做反派人氣爆登，演技無庸置疑。投資有道的龔嘉欣，早前和友人在馬來西亞合資七位數字開火鍋店，雖然受到新冠肺炎疫情影響而停巿，龔嘉欣卻化危為機，提升餐廳質素。

▲ 龔嘉欣在大醬園中飾演奸角細么大受歡迎。（取自龔嘉欣IG）

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停巿不停步

龔嘉欣在instagram分享在疫巿下如何運作餐廳:「這陣子在馬來西亞店舖雖然沒有開，但是我沒有停下來，都在處理安排着店舖內部大大小小的事情，研究着新菜式，希望把更多香港口味帶到馬來西亞，雖然每樣事情做到親力親為不容易。」

▲ 龔嘉欣事事親力親為。（取自龔嘉欣IG）

龔嘉欣為了餐廳身兼多職，雖然忙碌，她卻認為自己獲益良多:「我的真正身份其實是廚師、會計、Marketing、訂座部、採購部......但是這個是學習的好機會，感覺自己每天都在進步，我也多了份滿足加油！我也為大家加油。」

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30歲零的突破

對於投資餐廳，龔嘉欣形容「想有點突破」，除了當演員，龔嘉欣認為自己什麼也不懂，所以決定和香港做飲食生意的朋友在馬來西亞的吉隆坡合資開火鍋店，一嘗當老闆的喜悅。

▲ 龔嘉欣入行11年，希望有所突破。（取自龔嘉欣IG）

早前龔嘉欣接受TOPick訪問時表示：「當地沒正宗香港的『打邊爐』，朋友做開火鍋店，想把真正香港火鍋店帶過去馬來西亞，我們主打是無味精住家湯底，手工餃子及肉都是我跟廚師一齊研究，我會教他們如何去整。」

龔嘉欣事事親力親為，力求上進，即使現在受到疫情影響，仍能把握時間。

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