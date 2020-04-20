澳門特首賀一誠發表首份施政報告　稱經濟受疫情衝擊巨大

▲ 澳門特首賀一誠將於今日(20日)下午發表《2020年財政年度施政報告》，賀一誠表示，疫情基本得到控制，取得了階段性的成效。

澳門特首賀一誠將於今日(20日)下午發表《2020年財政年度施政報告》，賀一誠表示，新冠肺炎疫情基本得到控制，取得了階段性的成效，現在的抗疫工作轉到外防輸入，內防反彈的階段。澳門經濟受疫情衝擊巨大，博彩旅遊業收益首當其衝而大幅度下降，各行各業亦深受影響，無論大中小企業都面對各種各樣的困難和挑戰，預計全年經濟較大幅度下降。

賀一誠指出，政府應對疫情的500億澳門元開支，主要用予包括之前公布的提前發放現金分享，推出共8000澳門元消費券，以及各項稅費減免等惠民和援助中小企措施。

報告透露，澳門今年1–2月入境旅客300.69萬人次，同比減少56.9%；1–3月幸運博彩毛收入304.9億澳門元，同比下降60%；2019年12月至2020年2月總體失業率為1.9%，本地居民失業率為2.6%，較上一期（2019年11月至2020年1月）分別上升0.2個百分點及0.3個百分點；就業不足率上升0.4個百分點至0.8%。

報告指出，2020年施政的主要工作目標是：有效防控疫情，社會經濟恢復正常秩序，經濟逐步復甦，公共行政改革和經濟適度多元等重點施政工作有序推進，失業率和綜合消費物價指數力爭維持在較低水平，居民生活保持基本穩定，經濟及金融體系維持穩健，區域合作深入展開，參與粵港澳大灣區工作有新的進展。

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責任編輯：莫稼浩