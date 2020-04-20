香港大律師公會：中聯辦、港府就《基本法》第22條言論令人不安

▲ 香港大律師公會今（20日）發聲明指，《基本法》第 22 條內容明確而清晰，認為中聯辦以及港府近日就上述重要法律問題的言論令公眾深感不安。

港澳辦、中聯辦日前發聲明譴責民主派癱瘓立法會內會，被指干預香港內部事務，掀起對《基本法》22條解讀的爭議。香港大律師公會今（20日）發聲明指，《基本法》第 22 條內容明確而清晰，認為中聯辦以及港府近日就上述重要法律問題的言論令公眾深感不安。

公會指，中央人民政府本身受《基本法》約束，港澳辦是中華人民共和國國務院的行政機構， 中聯辦是香港中央人民政府於香港的聯絡辦公室，兩辦理應受《基本法》第 22（1）條下不應干涉香港特區自行管理的事務的原則約束。

公會表示，無論如何，《基本法》中沒有任何條文賦予中聯辦和港澳辦對香港自行管理的事務行使監督權。如所謂兩辦擁有的監督權是指兩辦有權干預香港自行管理的事務, 而非僅限於觀察及向中央政府匯佈，兩辦角色將有違《基本法》第11條、第12條及第22條的規定。

公會又指，中聯辦和港府最近所作出的評論，明顯有違港府於2007及2018的表述。在這一重要議題上，香港市民有權得知清晰的說法以及相關的法律依據和理由，而不確定的現況，將會削弱公眾對中央人民政府及港府有關《基本法》所保證「一國兩制」原則的承諾和信心。

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責任編輯：莫稼浩