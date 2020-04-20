【口罩供應】兒童口罩難求　最少4間獲政府資助公司擬另闢生產綫供應

▲ 有家長反映兒童口罩難買；教育界則擔心本學年復課後，兒童口罩將供不應求。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，本港市面的成人口罩供應似逐步穩定，但兒童口罩仍是難求，有品牌一個售近10元，令人咋舌。

與港大化學博士Dr. Kwong合作，推出可重用可換濾芯口罩HK Mask的社企「裳樂匯坊」，早前在網上預售成人款口罩和濾芯，創辦人之一駱麗明因而收到不少家長查詢，「好多家長打來問，個個都好擔心……留言10個有3個都是問小童口罩。」

網上預售2千份 一掃而空

她們上周在網上預售適合高小學童的兒童口罩，一個口罩連10張納米濾芯套裝售98元，限量2,000份，一掃而空，反映家長有需求。

曾有學校找我們，希望可以開班教家長做（兒童）口罩。

▲ 小學至初中對兒童口罩的需求相當大，有學校反映採購口罩仍有困難。

據教育局統計，截至2018/19年度，香港約有87萬名中、小學和幼稚園學生。葉建源對本報表示，小學至初中對兒童口罩的需求相當大，每天需要最少供應30多萬個給學童。他指有學校反映採購口罩仍有困難，擔心若5月復課，或9月開學，兒童口罩供應將供不應求。

政府上月推出的本地口罩生產資助計劃，至今批出13條生產綫，惟計劃的申請文件沒有訂明需供應的口罩尺碼或種類。其中4間公司回覆本報查詢，均指獲資助的生產綫並非生產兒童口罩，惟因收到學校查詢等原因，將另設兒童口罩生產綫，生產日期等詳情未定。

▲ 最少4間獲政府資助生產口罩的公司，察覺市場對兒童口罩有需求，計劃另設生產綫供應。圖為尚芳口罩廠房。（曾耀輝攝）

買兒童口罩仲難過成人！

獲批資助的S.E.C. Hong Kong Factory Limited行政總裁陳偉文慨歎。

他育有兩名女兒，7歲大女停課後，因每天要留在家中，情緒特別容易波動，故每星期都要帶她到祖父母家放鬆。出外必須佩戴口罩，陳卻苦於市面兒童口罩「一罩難求」，身邊家長朋友亦遇同樣難題，遂萌生增設兒童口罩生產綫的念頭。

S.E.C從內地購入5部口罩機，其中4部均為生產成人口罩，其中一部用於計劃資助的生產綫。餘下一部則是公司在計劃外額外購入，專門生產中童尺碼口罩，惟仍未投入生產。

▲ 尚芳保健董事張綺媚稱，已另購入兩條全自動生產綫，其中一條是製造中童口罩，暫擬於5月推出市面。（曾耀輝攝）

有獲資助公司 暫擬下月推

另有3家獲批資助的公司稱會生產兒童口罩。其中步創科技、創意國際科技均分別訂購一部兒童口罩生產綫，但未有生產日期；尚芳保健董事張綺媚則說，已另購入兩條全自動生產綫，其中一條是製造中童口罩，暫擬於5月推出市面。同獲政府資助的奧成有限公司、威信科技（國際）有限公司及八方綜合服務有限公司，則不接受訪問。

此外，坊間亦有其他團體察覺到復課後兒童口罩供應問題，設立相應生產綫。香港家庭教育學院總監狄志遠團隊「SOSo Mask」，則預計4月底至5月中會向資助小學校長會提供110萬個中童口罩，每個售價3元。

▲ 市面雖有中童口罩出售，但一個平均售價動輒4元以上，有日本品牌更售近10元一個。

近日市面有售的日本品牌兒童口罩，售近10元一個。由立法會議員林健鋒牽頭設立、在香港生產的CareHK，現有5條生產綫，最高產量是每條每日10萬個，其中兩條生產兒童口罩；口罩50個裝一盒，售價為97.5元，已算較實惠。教聯會上周亦宣布，正與口罩生產商合作開設兩條兒童口罩生產綫，料本周投產每日20萬個兒童口罩，以應付復課後學童對口罩的需求。

多家公司陸續設立兒童口罩生產綫，供應量能否滿足需求？狄志遠稱暫時未有相關統計，但預料餘下學年或9月份新學期開學，每日口罩用量相當驚人，促政府掌握供應情況，及早做好儲備：

如果到時先搵兒童口罩，只得幾星期時間，就趕不及。

他建議最好能在本地生產，穩定供應；政府亦可考慮鼓勵本地生產。

商務及經濟發展局回覆本報，指「本地口罩生產資助計劃」下獲政府資助的生產綫月產的首200萬個口罩會由政府包銷，主要用來應對各政府部門及醫院管理局醫護人員的口罩需求。當局預料計劃資助的20條生產綫全部批出後，會有空間可作兒童口罩的生產，樂意與獲資助的生產商探討生產適合不同用家的口罩。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），內文經編輯修改。

記者：岑志剛、張少貞 香港經濟日報