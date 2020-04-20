【一生被困】被困動物園失去自由　白虎籠內不停轉圈踱步「屈到病」

▲ 北京動物園一隻白色孟加拉虎，早前被民眾拍到不停在籠內兜圈踱步，思疑牠因久困籠中而「屈到病」。

北京動物園一隻白色孟加拉虎，早前被民眾拍到不停在籠內兜圈踱步，懷疑牠因久困籠中而「屈到病」，有關片段近日在網上廣傳，引起熱議。園方回應指，早在3月底發現白虎的怪異行為，並為牠進行行為訓練和心理輔導，已矯正牠刻板兜圈的行為。

從片段可見，該隻白色孟加拉虎不停在籠內兜圈踱步，牠所留下的腳印更形成一個圓圈。據拍攝片段的網民指：「遇到一隻孟加拉虎，是我們見到的動物園裡最勤奮的動物了，圈真圓呀，牠不頭暈嗎？」

片段在網上曝光後，有網民分析白虎的行為估計是罹患抑鬱症，希望動物園能夠關注此事。不少網民亦指：「活動空間真的太少了」、「一看就不對勁，老虎肯定是生病了」、「把這些動物都放回大自然吧」、「我見過動物園裡的狼就像這隻虎一樣不停地轉圈」、「自然才是牠們的家」。

對於網上的迴響，園方回應內媒指，白虎的行為叫做刻板行為，是過於無聊產生的病態行為，確實和人的抑鬱症差不多。不過有關片段並非近期拍攝，因為片段中的白虎早在３月下旬已被園方安排返回後台生活，並由訓練員以棲架、游泳、植物、氣味和食物等手段，引導刺激老虎，改善其刻板行為，即相當於對牠進行行為治療。目前該隻白虎狀態恢復得不錯，與東北虎已經輪換外放展出。

園方又指，動物的踱步行為可分為硬性踱步和軟性踱步兩種方式，有的時候環境很好，但是動物受到了某種刺激如特定的氣味和聲音，仍會產生踱步行為。

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責任編輯：熊詠思