元朗大會堂疑迫員工自願捐薪10%　機構宣布不會提出捐薪方案

▲ 有工會到元朗大會堂外請願。(工會提供)

社福機構元朗大會堂疑要求員工本月起「自願」捐出10%薪酬，為期3個月，以協助解決財困，引起員工不滿。有工會今日(20日)到元朗大會堂外請願，要求機構撤回捐薪要求，並要求社會福利署介入調查事件。

社會福利機構員工會上周接獲元朗大會堂員工求助，指元朗大會堂因疫情收入大減，每月虧蝕約60萬港元，儲備只剩餘400至500萬港元，要求員工捐出10%人工，並要簽署同意書，工會質疑事件違反僱傭條例。

元朗大會堂回覆表示，由於活動停頓，機構由2月起收入驟減，在仍支付同工全薪的情況下，每月均有赤字。機構管理層預計疫情影響會持續至少至暑假後，就此商討了幾個減少赤字的方案，亦曾向同工作出諮詢及了解意願，期間並未有要求同工簽署任何同意書。



機構董事會今天已就元朗大會堂的財政問題及開源節流方案進行詳細商討，最後決定會協助改善現時的財政問題，不會向員工提出自願捐款的方案。

社署表示，會與機構接觸，確保所提供津助服務按機制正常運作。元朗大會堂現時按整筆撥款機制接受社署津助，按機制，機構必須把政府提供的津助只用作提供與政府協定的服務，機構可靈活運用相關資源，但機構營辦的自資服務，相關人事及財務管理則不屬機制的範圍。

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責任編輯：蘇文軒