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【新冠肺炎】社聯獲渣打捐1000萬元　資助2000個劏房家庭繳交租金

社會 15:29 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

社聯推出計劃資助劏房家庭支付租金，料有2000個家庭受惠。（資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，居於劏房的基層僱員，既面對收入減少甚至失業，又要為居所繳交租金。社聯今日（20日）獲渣打銀行捐助1,000萬元，資助居住於劏房的家庭在新型冠狀病毒疫情期間支付租金。

黃先生與患有癌症的太太及就讀小學5年級的兒子，居住於土瓜灣約100呎的劏房，月租5,300元。他原本從事水務工程工作，月入約1.5萬元，再加上太太兼職所賺取的2,000元，勉強可應付生活開支，但3月中突遭解僱，只得萬多元遣散費，感到很徬徨。

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失業一個多月，黃先生的積儲及遣散費已經所剩無幾，唯有壓縮食物，如每日只食2餐，並以很少的肉碎來炒飯及在家做饅頭吃，兒子的教育開支亦要壓縮，感到十分無奈。

社聯行政總裁蔡海偉表示，社聯最近就弱勢社群受疫情的影響進行調查，結果顯示大部分受訪者均失業或開工不足，收入減少5成以上，難以負擔生活開支。今次得到渣打香港支持租金資助計劃，正好為劏房家庭提供適時支援，及時紓緩他們的經濟壓力。

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申請人須居於劏房並符合4項條件，包括疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%，受疫症影響家庭收入減少30%或以上，家庭成員包括18歲或以下的受養子女，及非綜援受助家庭。合資格的2,000個家庭將每戶獲得一筆過5,000港元資助，金額與本港劏房戶於2019年的每月租金中位數相若。資助將會在申請期完結後約一星期透過轉數快發放。

社聯將會透過15個非政府機構服務單位於4月23日至5月6日期間接受申請，成功申請人將於2020年5月13日或之後陸續獲取資助金。社聯會於稍後直接向相關單位公布詳情。

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責任編輯：徐紹軒

 

 

 

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