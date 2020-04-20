【天使妹妹】日本媽媽小產痛失二寶　小一兒子撰文思念妹妹︰要再來媽媽肚子裏

▲ 早年日本有名小男孩以《我的天使妹妹》撰文，以文字思念在媽媽肚中離世的妹妹。

孕媽媽不幸小產，悲傷的不止是媽媽，期盼小生命的家人也會傷心。早年日本有名小男孩以《我的天使妹妹》撰文，以文字思念離世妹妹。雖然他未曾見過妹妹，妹妹已在媽媽的肚中沉睡化作小天使，但兄妹之愛在媽媽懷胎時已蘊釀，男孩的文字與朗讀至今感動不少人。

近日，一段日本男孩朗讀作文的影片廣傳，該名男孩以自己的經歷感受，撰寫了對未能出世的妹妹的思念，內容感人。翻查資料，該影片是2016年「朝日學生新聞社」主辦的第10屆小學生「感謝作文比賽」，新潟縣的柏崎市立比角小學生松橋一太當年是小一生，他獲得最優秀獎，作品文字表達及感染力很強，觸動人心。

我的天使妹妹

日本小學生松橋一太的獲獎作文是《我的天使妹妹》，作為獨子的他一直很希望有弟妹，當他知道媽媽懷孕，他就非常期待妹妹的來臨，更立志做個愛錫妹妹的好哥哥。可是，媽媽不幸流產了。松橋一太在頒獎禮上朗讀自己的得獎文章，其原文翻譯節錄如下︰

深夜，我和爸爸坐在醫院候診室，爸爸一臉緊張，表情有些可怕。白天的醫院裡總是擠滿人，沒想到夜裡的醫院這麼安靜。過了一會兒，對著我們的門打開，護士推著坐在輪椅上的媽媽，我走過去幫忙，媽媽很難過，緊緊握住我。我是爸媽唯一的孩子，當我收到「我有一個妹妹」消息叫我很開心，自始我每天用娃娃練習換尿片、想為妹妹取甚麼名字。吃飯、聊天、去公園玩、看電視這些事情都是三人一起做，以後加上妹妹，跟爸媽會變成四個人一起做。

▲ 日本小學生松橋一太的獲獎文章《我的天使妹妹》，道出思念亡妹的悲痛。（影片截圖︰「てんしのいもうと」小学校１年生。泣ける YouTube）

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給妹妹的話︰要再來媽媽的肚裡

一太的媽媽經歷小產，與家人到寺廟跟二寶道別。估計當時的一太只有約6歲，年紀小的他非常懂事，他摺紙玩具送給妹妹，讓妹妹帶到天堂去玩，他在文中還提到寫了一封信予妹妹。

妹妹，記得再到媽媽肚子裡來。下次生出來的時候，我們一起做很多很多的事情好不好？

在文尾更是相當感動人心，松橋一太明白每個生命都是珍貴，妹妹在媽媽肚中離開，他表示︰「我有爸爸、有媽媽，能歡笑、能飲食、會說話，這些都應該感恩，感謝爸媽給我生命。」

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責任編輯︰王明芳