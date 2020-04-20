【疫巿優惠】城景國際Amazing推泰式放題晚餐　每位200元2小時盡嘗各式泰菜

▲ 城景國際時尚泰式概念餐廳Amazing，正推出「泰」滋味放題晚餐，2小時內任點任食，每位收費$200。圖為串燒有機海虎蝦 。(圖：餐廳提供)

天氣開始轉熱，吃點辣正可以開開胃！城景國際時尚泰式概念餐廳Amazing，正推出「泰」滋味放題晚餐，2小時內任點任食，也只是每位$200。而母親節期間（5月9至10日）每位入座（每位$238），餐廳更會送贈樂雅軒「午市任點任食點心套餐」7折優惠券，讓媽媽們可以再來品嚐點心，而最驚喜是當月生日客人，可享有生日蛋糕半磅。

▲ 冬蔭功湯 。(圖：餐廳提供)

Amazing以園林景緻設計，高樓底玻璃天幕滲透著柔柔日光，絕對是與三五知己聚餐的首選。今次滋味放題供應超過50款泰式美饌，即點即煮；前菜、沙津、沙爹、咖喱、泰式小炒、飯麵及甜品等等淋琅滿目，為您帶來震撼的春日盛宴。

前菜及湯類系列已包括泰式鮮蝦刺身、醃酸辣鳳爪、金不換芝士焗蟹蓋、鮮蝦冬蔭功、泰式花膠蟹肉羹等；而泰菜不可沒有的串燒系列，這裏也有豐富供應，其它推介包括糯米釀雞翼、辣椒膏炒青口、金不換芝士焗蟹蓋、串燒有機海虎蝦、金箔榴槤冰皮卷、泰粉絲原隻有機大虎蝦煲等。

▲ 金不換芝士焗蟹蓋。(圖：餐廳提供)

於即日起惠顧Amazing午市或晚市散點美饌，亦可享低至7折優惠 (不適用於2020年5月9至10日)。每位客人獲贈斑蘭葉香茅茶一杯，另加每位$58可享任飲指定無酒精類飲品2小時。

母親節期間的5月9至10日，每位$238及贈送樂雅軒「午市任點任食點心套餐」7折優惠券。(2位起，另加一服務費)

▲ 城景國際泰式概念餐廳Amazing正推出「泰」滋味放題，2小時內任點任食。(圖：餐廳網頁)

Amazing -「泰」滋味放題

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際大堂

供應日期：即日起至2020年5月31日

供應時間：每天6:30pm-10:30pm (入座後任食2小時)

收費：每位$200 (2020年5月9-10日除外)

電話訂座：2783 3268

記者：Lily