【新冠肺炎】最新失業率達4.2%　升0.5個百分點創逾9年新高

▲ 受新冠肺炎疫情影響，多個行業步入寒冬，政府今日公布最新失業率為4.2%。（陳國峰攝）

政府統計處今日（20日）發表最新勞動人口統計數字，2020年1月至3月的失業率上升至4.2%，較上期上升0.5個百分點。就業不足率亦升至2.1%，較上期增0.6個百分點。

其中升幅較為顯著的行業包括建造業、教育業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於新冠肺炎疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾，勞工市場進一步急劇惡化。失業率急升0.5個百分點至4.2%，為超過9年來的高位；就業不足率亦急升0.6個百分點至2.1%，為接近10年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至3.6%及2.2%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

另外，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平。

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責任編輯：徐紹軒