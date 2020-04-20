涉隱瞞欠債135萬借貸　46歲男警被控押後待法律意見

▲ 案件再度押後至5月12日再訊，被告姚漢萍獲准保釋候訊。（經濟日報資料圖片）

46歲男警員早前涉向3間不同的財務機構隱瞞135萬元債項，使3間財務機構向他批出共43萬元貸款，男警員早前被控3項欺詐罪，案件今（20日）於九龍城裁判法院再提訊時，控方指早前收到辯方來信，但經考慮後決定繼續檢控。案件再度押後至下月再訊，以待被告尋求法律意見。

被告姚漢萍被控於或約於2017年3月9日至2018年1月4日期間，先後向大新銀行、亞洲聯合財務及大眾財務，隱瞞1筆135萬元的債項，意圖詐騙及誘使3間公司的職員向他分別批出3筆金額為20萬元、8萬元及15萬元的貸款，令自己獲得利益或令對方蒙受不利。

案件早前押後以待辯方去信控方，控方今表明確認收到辯方來信，但經考慮後決定繼續檢控。被告今沒有律師代表，他自行陳詞指暫時決定不認罪，但要求法庭將案件再度押後，因為其家人正代為安排律師，並正籌措資金。

裁判官將案件押後至5月12日再訊，以待被告尋求法律意見，期間被告獲准保釋候訊。

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記者：楊詠渝