【學英文】新冠肺炎疫情下經濟不景氣　「Slump」作名詞動詞用法

▲ Slump用作名詞可以解「衰落、蕭條期」,用作動詞亦可以指價格、價值等「驟降、暴跌」。

新冠肺炎疫情下,經濟不景氣(slump)。零售行業首當其衝,有調查結果顯示,如果情況持續到年尾,將會有合計15,000間店舖結業,即多達四分之一的店舖會結業。

Slump一字帶貶意,用作名詞時,可以解「衰落、蕭條期」,是商業活動減少的時期,而且很多人失業。例如,Many countries will suffer historic economic slump with hard recovery ahead.(許多國家將經歷歷史性的經濟衰退,未來將面臨艱難的復甦。)Some companies may not be able to recover from a prolong slump.(一些公司可能無法從長期低迷中恢復過來。)

Slump亦可以指價格、價值等「驟降、暴跌」。例如,Many luxury goods retailers are experiencing a slump in sales.(許多奢侈品零售商正在經歷銷售下滑。)COVID-19 has led to a slump in the demand for oil.(新冠肺炎導致石油需求暴跌。)Slump解作「暴跌」時,也可以用作動詞。例句︰Some people hope the property value will slump.(有些人希望房地產價格暴跌。)

原文刊於《晴報》專欄,原題為「Slump」。

