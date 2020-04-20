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【學英文】新冠肺炎疫情下經濟不景氣　「Slump」作名詞動詞用法

親子 16:22 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Slump用作名詞可以解「衰落、蕭條期」，用作動詞亦可以指價格、價值等「驟降、暴跌」。

新冠肺炎疫情下，經濟不景氣（slump）。零售行業首當其衝，有調查結果顯示，如果情況持續到年尾，將會有合計15,000間店舖結業，即多達四分之一的店舖會結業。

Slump一字帶貶意，用作名詞時，可以解「衰落、蕭條期」，是商業活動減少的時期，而且很多人失業。例如，Many countries will suffer historic economic slump with hard recovery ahead.（許多國家將經歷歷史性的經濟衰退，未來將面臨艱難的復甦。）Some companies may not be able to recover from a prolong slump.（一些公司可能無法從長期低迷中恢復過來。）

Slump亦可以指價格、價值等「驟降、暴跌」。例如，Many luxury goods retailers are experiencing a slump in sales.（許多奢侈品零售商正在經歷銷售下滑。）COVID-19 has led to a slump in the demand for oil.（新冠肺炎導致石油需求暴跌。）Slump解作「暴跌」時，也可以用作動詞。例句︰Some people hope the property value will slump.（有些人希望房地產價格暴跌。）

原文刊於《晴報》專欄，原題為「Slump」。

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撰文 : Ally Dean's List級英文老師

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