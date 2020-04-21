【貴婦手袋】韓劇《夫妻的世界》金喜愛演女強人配搭名牌手袋　一文睇清7款Hermes+Delvaux+Valextra手袋價錢

▲ 金喜愛在劇中配搭過不少名牌手袋。

一齣融合出軌及復仇情節的韓國劇集《夫婦的世界》自開播起，引起觀眾極大迴響。除了渣男李泰伍（朴海俊飾）背妻出軌，與最強小三呂多景（韓素希飾）另組家庭的情節令觀眾看得咬牙切齒外，作為家庭醫生及醫院副院長的女主角池聖雨（金喜愛飾）的名牌手袋也成為熱話！

女主角金喜愛的名牌手袋十分吸睛，正正搭襯出事業有成、知性美、經濟獨立及有氣質的女性形象。金喜愛在不同場合例如派對、上班、上街及宴會都配搭不同手袋，價錢由港幣一萬元至幾萬元不等。

以下幾款手袋，哪款是你Dream List內的手袋？

1. Hermes Birkin 35 HK$39,800（等級B、二手市場價）

▲ （截圖來源：ViuTV：夫妻的世界）

法國著名的奢侈品品牌愛馬仕（Hermes）成立於1837年，其徽標是帶有馬的Duc馬車。起初Hermes專門研究皮革，生活飾品，家居擺設，香水，珠寶，手錶和成衣，後來也製造手袋。

Hermes的經典手袋系列非Birkin、Lindy、Constance莫屬，如要購買到心愛的手袋除了靠彩數，還要要足夠的財力，因為愛馬仕有一個配貨潛規則，需要買一定金額的Hermes產品顯示對品牌的忠誠度，售貨員才會給你買手袋的機會。

▲ 等級B：整體有傷痕與污漬，看的出來有使用過的痕跡。（BRAND OFF官網）

2. Roger Vivier Flower Strass Buckle Envelope Flap in Satin HK$14,400

▲ （截圖來源：ViuTV：夫妻的世界）

這款Clutch有11隻色，最經典和容易配搭是金喜愛手上的黑色，配搭黑色套裝裙和大紅的唇色到酒店高級餐廳晚餐，性感又高貴！

▲ （圖片來源：Roger Vivier官網）

3. Alexander Mcqueen THE STORY HK$17,500

▲ （截圖來源：ViuTV：夫妻的世界）

黑色的The Story以順滑的小牛皮配搭紅色的皮革形成對比，再配上金屬螺柱裝飾，十分型格。這款多功能手袋可以手提、把手穿過金屬手腕雕塑當作Cluth及配上側揹帶，變成側揹或斜揹袋。

▲ （圖片來源：ALEXANDER MCQUEEN官網）

4. DELVAUX 'Brillant MM Rodéo' leather satchel HK$44,300

▲ （取自Jtbc IG）

Delvaux創立於1829年，比Hermes更早創立，當中Brillant手袋於1958年誕生。Delvaux與比利時知名建築設計師Paule Goethals合作，設計出Brillant手袋，成為了Delvaux最具代表性的款式。

▲ （圖片來源：lanecrawford）

這款手袋外表雖然低調，但它擁有複雜的結構，包括至少64片皮件，採用柔軟的Arizona幼牛皮襯裡，用Box Calf幼牛紋皮和珍稀皮款，工藝精湛，挺身又高貴。再加上建築般的幾何線條和利落的剪裁及標誌性的馬蹄扣飾，經典不過時。

5. DELVAUX 'Brillant East West PM Rodéo' leather satchel HK$38,100

▲ （截圖來源：ViuTV：夫妻的世界）

在第七集《夫婦的世界》，金喜愛的DELVAUX Brillant寬版手袋首次曝光。袋款優雅和低調，牛皮的光澤散發著貴氣，映襯出金喜愛的時尚感和氣質。

▲ （圖片來源：lanecrawford）

6. Valextra Iside Micro Bag HK$27,500

▲ （截圖來源：ViuTV：夫妻的世界）

Valextra把米蘭工業設計風格注入每一個手袋中，最著名就是金喜愛手上的Toothpaste系列的Iside袋，袋身呈梯形，突顯簡約及挺身的方體結構。

▲ （圖片來源：Valextra官網）

7. Alaia Leonie 19 Handbag 約HK$21,886（同系列另一款式）

▲ （截圖來源：ViuTV：夫妻的世界）

這款「Alaïa」手袋由法國設計師Azzedine Alaia設計，其特色為激光切割，因此手袋的線條乾淨俐落，十分出色。

▲ （圖片來源：Alaia官網）

連《愛的迫降》的女主角尹世理（孫藝真飾）在大結局時也用到這款手袋，兩位藝人不約而同地穿上白色裙來配搭「LEONIE 19」，完美示範出簡潔高貴的形象，不論出席宴會或者郊遊都很適合。

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責任編輯：王芷瑩