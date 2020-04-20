【女人的美】嫌棄妻子生育後變黃臉婆　暖男丈夫：女人的美是用時間金錢堆積

▲ 女人的美是用「時間跟金錢」堆積出來。

有天在髮廊，當我頭髮剪到一半時，旁邊一位年輕媽媽突然轉頭跟設計師說：「算了啦，今天先不染髮了，我老公剛剛打電話來罵人，說我有幾百根毛，怎麼可以搞這麼久？要我先回家照顧小孩。等等直接幫我吹乾就好，真的很不好意思……」這位媽媽明明比我慢進來，卻急著比我先走。

這讓我想到以前收到過的讀者來信中，

常有以下幾個類似的問題：

「口罩哥，老公嫌棄我生完後的身材走樣，又肥又胖，男人真的都只看外表嗎？」

「先生最近都在關注一位性感的直播主，還常說要是我有她的一半，他就算把我當成公主寵壞也無所謂。真的很傷人，難道我辛苦替他生了兩個小孩，做牛做馬也比不上外面身材火辣的女人？」

「我老公說很多人老婆結了婚還是漂亮性感，水晶指甲配上小洋裝高跟鞋，看了讓人心情好很多，要我多學著點。可是我每天都有做不完的家事，小孩都是我在照顧，先生也不肯分擔，我真的擠不出時間……」

也看過先生在某社團留言抱怨： 「自從婚後，老婆活生生就像個大嬸、黃臉婆，整天只會在家帶小孩，看到前女友的照片，依舊漂亮豔麗還單身，真懷念以前跟她的幸福時光。」

我想提醒各位老公們，【愛情除去浪漫之後，剩下的就是生活的平庸。】如果連生活的平庸，都過不去也忍不住，其實換了再多對象，結果也是一樣。

難道你的老婆在跟你結婚之前，就是這個樣子嗎？我想不是的。她在跟你結婚之前，也曾經是這麼的美麗、動人跟漂亮，她今天會變成你口中的黃臉婆，是誰造成的？是你，婚後小孩出生後的你 ， 請問給了太太多少時間跟金錢，讓她可以去做那些「變漂亮的事情」？

當你嫌棄自己老婆，婚後身材大走樣，變得痴肥時⋯⋯

請問，你願意給她多少的時間，讓她可以去運動或健身？

當你嫌棄自己的老婆，婚後都不溫柔、不體貼⋯⋯請問你又願意給她多少機會，能獨自外出休息、紓壓和充電過？

當她每天被關在你認為溫暖的家中，日復一日地照顧小孩與公婆⋯⋯誰能心情好、EQ高？沒有變成神經病都要偷笑了，還被要求像服務業顧客至上一樣，不能對長輩有脾氣，難道不是強人所難？

化妝、打扮、上髮廊、做水晶指甲、新衣服、鞋子……每樣最少都要耗時兩到三小時以上，花費更是驚人，你又願意給出多少時間讓她去做這些事？又肯付出多少張鈔票讓她治裝購物？身為媽媽能擠出多少時間去做這些事情？

【媽媽的時間，可不是想怎麼用就怎麼用的。】

以上該給的如果你都沒給，卻只會將太太關在家中，她每天睜開眼睛的第一件事就是顧小孩、顧老公、顧公婆，戰戰兢兢地彷彿只為了別人而活，不然一不小心很可能就會被說成是壞媳婦、壞媽媽、壞老婆，這樣無限循環的日子，誰會心情好、臉色佳？

你不給她一些時間，讓她回娘家去當個放肆的小公主，或是去找幾個好姊妹聚會一下，聊聊最近有什麼勁爆的八卦，痛快地唱個歌看個電影追個劇，再小酌幾杯紓壓一下，她當然每天擺臭臉給你看。

別一邊需要老婆的協助和幫忙，另一邊卻在背後說三道四嫌棄她的身材差、不打扮。

【要馬兒好，又要馬兒不吃草，那是痴心妄想。】

女人的美，是用「時間跟金錢」去堆積出來的，天底下哪個女人只要呼吸就會美？只要睡覺身材就會勻稱飽滿？

有錢，就用錢去堆砌出你女人的美，

沒錢，就多給她點時間去累積出自己的美。

要女人身材好又漂亮、上得了廳堂下得了廚房、進得了洞房出得了家房、床上有勁道床下守婦道，還不用花到你半毛錢跟時間的女人，有……當然有，那叫作「別人的女人」。不肯付出，是永遠看得到，吃不到。

【一個男人成不成功，看老婆就知道】能在婚後多年還將老婆照顧得外表與內在猶勝婚前，這男人，基本上不會太失敗。但能把一位原本氣質出眾、溫柔婉約的女人，在婚後變成每天都怒氣沖沖的母夜叉，你就知道這個男人，當得有多失敗....

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文章獲口罩男授權轉載。