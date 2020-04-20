【新冠肺炎】失業工友因女兒有收入無法申綜援　工聯會批政府推搪設失業援助：局長應搞清楚兩者分別

▲ 工聯會於今午舉行記者會，公布香港失業、停工、減薪情況問卷調查結果。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，政府統計處今日公布1月至3月份失業及就業不足數字，財政司司長陳茂波昨已預告失業率數據會惡化，市場料失業率由2月份的3.7%惡化至4%。

工聯會於今午舉行記者會，立法會議員麥美娟批評，勞工及福利局長羅致光一直以不同理由推搪，不願設失業援助，只提議失業人士可領取綜援，她認為「兩者是不同概念」，因綜援是以家庭為單位，又稱曾接觸有失業工友因家中有一名女兒有工開而無法申請綜援，直指「局長應搞清楚兩者差別」。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，是次疫情影響不少打工仔，即使沒有失業，亦處於無工開無收入的狀態，政府今日公布的失業率或未必準確反映實況，社會情況已刻不容緩。

工聯會又公布香港失業、停工、減薪情況問卷調查結果。該會於4月8日至18日期間就香港最新就業情況調查，並獲2225名市民回覆。調查發現，近8成受訪者表示工作受到影響，包括表示停工的佔33%，放無薪假的佔31%，及被裁員的有14%。

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當問及收入有沒有減薪，約5成受訪者回覆指有被減薪，被減薪1至2成的有17%，被減薪3至4成的有15%，及有19%被減5成或以上。另外近9成受訪者表示毫無信心及沒有信心在未來找到一份全職工作。當問及政府可如何提供幫助，45%受訪者希望政府能儘快派發一萬元現金，28%希望政府發放失業現金津貼，26%希望向僱員發放每月薪金補貼。

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該黨認為，現時全球經濟下陷，即使疫情於本港已見穩定，經濟亦未能立即好轉，「未來半年的就業率不樂觀」，建議政府應即時優化原有的失業現金津貼，長遠亦應設失業援助金制度，以1.5萬元為上限，最多可申請6個月。

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記者：洪芷晴