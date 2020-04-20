【零確診感染】張竹君連續72日出席記招今暫停　香港市民：張醫生可以休息下

▲ 張竹君醫生多次前往疫區視察，連日舉行記者會第72日終休息。

新冠肺炎疫情持續多月，衞生防護中心今日(20日)不舉行記者會，本港今日暫時未有新增確診感染新型冠狀病毒的個案。今日是衞生防護中心自1月20日以來，首次不舉行疫情記者會。翻查紀錄，對上一次錄得零確診是3月5日。連月來，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生經常出席記者會，交代疫情最新進展，曾被問「幾耐無放假」。對於今日不舉行記者會，有網民表示「張醫生休息下啦」。

曾被問多久沒放假

張竹君連日主持記者會，曾被錄得52日沒放假。3月30日，有傳媒在記者會關心張醫生精神與健康狀況，問及她每日工時、工作量、多久沒放假、政府內部是否有人分擔工作量。張醫生回應時，感謝傳媒關心，但並無透露多久沒放假。她表示，

署長、總監要不斷開會，好多同事亦有其他工作，我唔係工作時間最長嗰個，可能仲係好啲嗰個。

張竹君幾乎不間斷出席衛生署記者會，醫管局前質素及安全總監區結成早前於其個人Facebook專頁引述友人評價，指張竹君「任勞任怨，勤力非常」，稱讚她：「說話溫文爾雅，不徐不疾，工作態度認真專業。」

多次前往疫區視察

2004年張醫生於衛生防護中心成立之初，已先後擔任中心首席社會醫學醫生，以及監測及流行病學處首席醫生，處理及控制傳染病工作的經驗豐富。及至2007年，張醫生由升為顧問醫生，凡本港或內地爆發傳染病，她也會向公眾交待情況。

多年來，她曾處理2005年四川豬瘟、2008年腸病毒、2013年中東呼吸綜合症等．同時，她也多次前往疫區研究疫症傳染情況及特性，如2005年四川豬瘟。當時她與多名專家一同去了解當地化驗工作運作及疾病傳染機制，並適時向香港市民匯報情況。今年1月中，她也前往武漢了解疫情，包括調查病例群組、防疫措施及臨床處理。

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責任編輯：羅嘉欣