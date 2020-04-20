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【疫巿優惠】火鍋店canton pot推外賣養生「Pop湯」　正宗湯底火鍋配料外賣自取6折優惠

休閒 16:54 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

火鍋湯和配料外賣低至6折。(圖：餐廳提供)

位於旺角的高級火鍋店canton Pot一直都以各式真材實料的湯底作賣點，今次推出的6折外賣自取優惠，主打湯鍋有番茄極上海鮮鍋（$498），即番茄濃湯配以原隻波士頓龍蝦、肉蟹、鮮鮑魚及扇貝，色香味俱全，吃畢海鮮後可加入原汁番茄濃湯，繼續享受其他火鍋滋味。

另一款清潤的正宗非洲海底椰燉西班牙豚肉湯鍋（$298），湯甜滋潤，廚師特別選用正宗非洲海底椰，具有滋陰補腎、潤肺清燥，止咳化痰之效，特別適合對抗時下疫情，純天然無添加味精，用作火鍋前不妨多飲兩口。還有木瓜雙耳蓮子湯鍋（$138），乃素食者首選，木瓜清潤養顏，再加入木耳及雪耳，一種降血脂一種養顏，令此湯更加適合一眾養顏人士享用。

新增5款外賣「Pop」湯，滋潤身心。(圖：餐廳提供)

正是因為湯底天然，有見及此，餐廳便把開業以來最受歡迎的5款湯底，變奏成外賣滋補養生湯品「Pop湯」，滋養大家身心靈。足料無味精的湯品包括：花膠響螺湯（$178 / 40安士）、鮮椰皇燉雞湯（$168 / 40安士）、川芎白芷魚頭湯（$88 / 40安士）、黃耳黑虎掌菌湯（$68 / 40安士）及松露百靈菇野菌湯（$58 / 40安士），以上湯品暫時只供外賣自取。

canton Pot（電話：3968 7888）

記者：趙景隆

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