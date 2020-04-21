【非常醫生】從醫十多年救回無數孩子　「多多醫生」感嘆犧牲親子時光：醫生不是神

▲ 一直在公立醫院任職十多年的譚婉珊醫生，數年前毅然決定離開醫院，開始私人執業，而這一切均與兒子有關。

過去曾在兒科病房拯救過無數生命的「多多醫生」譚婉珊，一直敬業樂業，直至某天她發現自己卻忽略了與兒子的相處時光，心中一句「平時自己只是不斷照顧別人的孩子，但自己的孩子又如何呢?」的反問，讓她重新檢視自己應如何在「醫生」及「母親」的身份間平衡。

曾在03年沙士爆發前，經常於威爾斯親王醫院8A病房出入上課、當年仍是醫科生的譚婉珊，她當年未受感染，但目睹同學染病的經歷，卻令她切身體會到醫生並非單純高薪厚職，穿上白色的醫生袍便有種使命，死亡更與醫護人員相當接近。

▲ 譚醫生目前與丈夫育有一對子女，一家四口樂也融融。（受訪者提供）

驚嘆孩子潛力 踏上兒科路

畢業後選擇成為兒科醫生，譚醫生表示自己喜歡小孩，而且她發現有的孩子雖然患病，潛力卻無窮。她憶述在威院任職兒科專科醫生時，病房曾經接收過一名患病棄嬰，那名男孩子因腦部經常積水，頭部需要長期插滿喉管，他久居病房熟悉病房運作，每當有新症入病房時，他總會精靈地大叫：「姑娘，收症」，平日又十分口甜舌滑，總愛稱呼女醫生護士為「靚女」，很喜歡氹人開心。

儘管最後該名男孩子在4歲時仍敵不過病魔，一生都未曾離開過醫院，但他的生命力至今仍然讓譚醫生難忘。

很多時醫生也不是神，你不可能醫治到所有人，但只要你曾盡過力量去幫助他，到他真的要離開，只要他離開前曾經有過一段開心的時間就已經足夠。

▲ 翻開當年同事歡送她的紀念相冊，譚醫生坦言偶爾仍會想念在公立醫院工作的時光。（林綺虹攝）

從醫十多年仍為病人落淚

拯救生命，更要撫慰患者家屬的心靈。除了搶救生命外，譚醫生曾經搶救過一名早產嬰兒，她當時不停為他進行心肺復甦，維持着他的心跳，直至嬰兒的媽媽趕到，對方知道孩子已迴天乏術後，在嬰兒耳邊喃喃的一句：「媽咪永遠錫晒你」時，譚醫生終不禁潸然淚下，因為她一直堅持着搓，其實只想搓回一個可讓母親跟孩子道別的機會。

在威院十多年間，譚醫生儘管已經見盡生死，但她亦感嘆自己直至離開醫院前數月，仍然會為無法救活孩子而哭，

我到這一刻都沒有對病人有『死咗無計』的想法，因為如果你失去了愛惜生命的初心，我覺得就做不到醫生。

▲ 為了獲得更多與兒子相處的時間，譚醫生毅然離開工作了十多年的公立醫院。（受訪者提供）

感嘆兒子見面即道別

在公立醫院任職十多年，譚醫生數年前毅然開始私人執業，背後原因是與兒子有關。在公立醫院任職需要On call，她極少機會與兒子相處，那時丈夫只能在晚上把兒子帶往醫院，兩母子才可享受一頓晚飯的時光。

曾經有次兒子來到醫院見到她時先興奮打招呼：「Hello!媽媽」，但瞬間似乎想到媽媽要回去工作，兒子落寞地說：「Byebye！媽媽」，譚醫生黯然神傷，知道是時候在自己的工作及家庭間作出取捨。

平時只是不斷照顧別人的孩子，但對自己的兒子又如何呢?

開始了私家執業，育兒路上的桃戰，偶爾還是會讓見慣風浪的譚醫生束手無策，看着譚醫生在訪問中埋怨兒子不愛溫習，頻呼「點解會咁」的情景，似乎窺探到除了「醫生」的身份外，她更在「母親」的身份樂在其中。

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記者:吳梓楓